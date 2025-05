Entrega das obras na Praça do Papa é adiada mais uma vez

As obras de revitalização da Praça do Papa, localizada no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital, foram adiadas mais uma vez. O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (08/05).

Segundo o documento, a obra foi iniciada em fevereiro de 2024 e o prazo de finalização, previsto para o dia 17 de julho deste ano, foi prorrogada por mais 150 dias. A nova data de entrega é para dezembro de 2025.

A revitalização faz parte do projeto Centro de Todo Mundo, lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em março de 2023, que propõe uma série de iniciativas em diversos âmbitos para revitalizar a região central da capital mineira. Entre as áreas contempladas pelo programa, estão cultura, turismo, lazer, mobilidade e segurança.

Segundo a PBH, o ajuste da data se deve pelo “tempo de aprovação dos órgãos de patrimônio cultural para a instalação dos pisos de cerâmica, pela necessidade de alteração do local de bota-fora e pela escassez de mão de obra no mercado, que impactaram no cronograma de execução da obra”.

Revitalização da calçada da Praça do Papa está parcialmente concluída Leandro Couri/EM/D.A Press

Com isso, a obra de R$ 11.112.610,39 terá um acréscimo de valor no contrato de R$ 766.779,90. A verba adicional se deve à execução de infraestrutura destinada à futura instalação de um banheiro público, substituição do sistema de irrigação e necessidade de alteração no projeto inicial de paisagismo.

Qual é a situação da obra?

Uma equipe do Estado de Minas visitou o ponto turístico esta manhã e verificou que boa parte da grama do canteiro da parte inferior está revolvida, os brinquedos infantis ainda estão desmontados e a instalação da calçada está parcialmente concluída. No momento da visita, por volta das 10h30, não havia atividade dos trabalhadores na Praça do Papa.

No momento da visita da equipe do EM ao canteiro de obras, não havia atividade dos operários Leandro Couri/EM/D.A Press

Por meio de nota, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que as obras de revitalização da Praça do Papa estão sendo executadas, incluindo a troca de todo o piso da praça, reforma dos bancos e a incorporação da rua entre os trechos da praça, ampliando a área de lazer. Além disso, afirma que a infraestrutura para receber a instalação do piso está praticamente concluída na parte superior, com 40% do piso cerâmico assentado.

A Sudecap ressaltou, ainda, que o piso da Praça do Papa é tombado, o que torna necessária a preservação de suas características visuais como cores e desenhos composto por placas cerâmicas industriais. Sendo assim, o projeto precisou ser aprovado pelas três esferas de proteção patrimonial: Conselho Municipal de Patrimônio (CDPCM-BH), IEPHA (estadual) e IPHAN (federal).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O atraso decorreu exclusivamente de um evento externo, relacionado a problemas na linha de produção do fornecedor, que interrompeu a fabricação das placas cerâmicas necessárias para a obra, sem qualquer falha técnica ou de planejamento por parte da Sudecap. Apesar da intercorrência, o cronograma foi ajustado tecnicamente e não houve paralisação da obra ou aumento de custo relacionado à cerâmica”, informou a Sudecap.