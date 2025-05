Mais uma cidade da Grande BH sob alerta para doenças respiratórias

Mais uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte está em estado de emergência para doenças respiratórias. Nessa quarta-feira (7/5), a Prefeitura de Ribeirão das Neves emitiu o alerta.

O decreto declara situação de emergência em saúde pública no município pelo prazo de 90 dias. A medida foi adotada para intensificar o enfrentamento às doenças respiratórias infecciosas virais, como as Síndromes Gripais (SG) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que vêm apresentando aumento expressivo no número de casos e atendimentos em toda a rede municipal de saúde.

Com o decreto, o município poderá ampliar e agilizar as ações de resposta à situação, garantindo maior suporte às unidades de saúde, estruturação de atendimentos e adoção de medidas emergenciais para proteger a população.

“A prefeitura reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção. Todas as pessoas com mais de seis meses de idade devem procurar uma unidade de saúde para atualizar a caderneta de vacinação, especialmente com as vacinas contra a gripe e a COVID”, divulgou o município.

O alerta também se estende às famílias com crianças pequenas e bebês, que fazem parte do grupo mais vulnerável. A orientação é evitar aglomerações, manter os ambientes bem ventilados e, principalmente, que pessoas com sintomas gripais não tenham contato com os pequenos.

"O município segue mobilizado, com o compromisso de cuidar da saúde dos nevenses e garantir toda a estrutura necessária neste momento de atenção reforçada", afirmou a prefeitura.



Situação de alerta

Além de Ribeirão das Neves, outras sete cidades do estado já decretaram situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de doenças respiratórias: Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e Sete Lagoas. O Governo de Minas também declarou situação de emergência na última sexta-feira (2/5).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia