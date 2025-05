7 cidades em MG estão sob alerta para doenças respiratórias

A prefeitura de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Central de Minas Gerais, declarou situação de emergência devido ao aumento de casos de doenças respiratórias no município. Com o anúncio, Sete Lagoas se junta a mais seis cidades de Minas Gerais que também estão sob alerta.



O decreto, assinado pelo prefeito Douglas Melo (PSD), foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nessa terça-feira (6/5) e tem validade inicial de 180 dias, podendo ser prorrogado caso o cenário de emergência persista. Confira um trecho do documento:

“Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência em Saúde Pública no Município de Sete Lagoas, devido à grande pressão de demanda em toda a rede de saúde ambulatorial e hospitalar ocasionada pelo aumento significativo e abrupto do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nas unidades assistenciais de saúde, bem como pela ampliação da internação em leitos clínicos e em Unidades de Terapia Intensiva pediátrica e adulta.”

Com a situação de emergência, a Prefeitura de Sete Lagoas pode tomar medidas como a contratação temporária de profissionais da saúde, ampliação da carga horária dos contratos administrativos vigentes na área da saúde e disponibilização emergencial de leitos clínicos e de UTI pelas redes hospitalares conveniadas ao SUS.

Cidades em alerta

Além de Sete Lagoas, outras seis cidades do estado já decretaram situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de doenças respiratórias: Belo Horizonte, Betim, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Pedro Leopoldo e Santa Luzia. O Governo de Minas também declarou situação de emergência na última sexta-feira (2/5).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino