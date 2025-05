Sul de Minas lidera internações por doenças respiratórias no estado

No epicentro da escalada das doenças respiratórias está o Sul de Minas, região que lidera o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o estado neste ano. De janeiro até 28 de abril, 4.422 pessoas foram internadas, o que representa 16,4% do total de internações registradas em Minas Gerais — 26.786 ao todo —, segundo levantamento feito pelo Estado de Minas no Painel de Síndromes Respiratórias da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), atualizado neste sábado (3/5).

Apesar de ser a região com mais hospitalizações, as cidades sul-mineiras não figuram entre os principais municípios em números absolutos. Pouso Alegre (255 internações) e Passos (147) lideram na região, mas estão bem abaixo dos números da capital mineira, Belo Horizonte, que concentra 2.669 internações, quase 10% de todo o estado. Em seguida vêm Uberlândia (1.285), Montes Claros (537), Juiz de Fora (531) e Ipatinga (419).

Os dados reforçam uma tendência já alertada pela SES-MG: são os idosos e as crianças os mais vulneráveis. Os maiores de 60 anos representam 66,2% das internações no Sul de Minas. Dentro dessa faixa etária, destacam-se os octogenários, seguidos pelos idosos de 70 a 79 anos. As crianças, por sua vez, respondem por quase 20% das hospitalizações na região, com destaque para os menores de um ano, que estão entre os grupos com maior risco.

Antes da explosão de casos, em uma tentativa de se antecipar ao pico, o governo de Minas abriu 12 leitos semi-intensivos no Hospital Infantil João Paulo II, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A medida teve como foco principal os casos de bronquiolite em crianças pequenas, uma das principais causas de internação infantil nesse período. A estrutura da unidade também está pronta para acionar, caso necessário, outros 10 leitos de terapia intensiva pediátrica, reforça a SES-MG.

Apesar dos altos números no Sul de Minas, nenhuma cidade da região decretou situação de emergência em saúde, mecanismo que permite a contratação emergencial de profissionais, aquisição de insumos e ampliação da rede de atendimento. No entanto, a gravidade da situação mineira levou o governador Romeu Zema (Novo) a assinar, nessa sexta-feira (2/5), o decreto de emergência em saúde pública para todo o estado. A medida vale por 180 dias e abre caminho para a adoção de ações emergenciais e acesso a recursos federais extraordinários.

Doenças respiratórias avançam também na Grande BH

Logo atrás do Sul de Minas no número de internações aparece a Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 4.278 casos entre janeiro e abril, conforme levantamento feito pelo Estado de Minas.

A pressão sobre os serviços de saúde tem levado os municípios da Grande BH a tomarem medidas drásticas. Santa Luzia foi a última das quatro cidades da região a decretar emergência. Por lá, todos os leitos pediátricos estão ocupados. A cidade já teve 160 internações, das quais 60% envolvem idosos. Crianças de 1 a 9 anos representam quase 15% dos casos, mas os quadros mais graves estão entre pacientes de 2 a 14 anos, segundo a prefeitura da cidade.

Na capital mineira, o cenário é ainda mais expressivo. Belo Horizonte foi a terceira cidade do estado a decretar emergência e registra o maior número de internações por síndromes respiratórias. São 2.669 casos, o que representa quase 10% do total registrado em Minas Gerais (26.786). Apenas entre os dias 20 e 26 de abril, foram feitas 196 solicitações de internação para bebês com menos de um ano, quase o triplo da demanda registrada na última semana de março, quando houve 69 pedidos. A procura por leitos para crianças de 1 a 4 anos também cresceu, passando de 50 para 82 no mesmo intervalo.

A resposta do município veio com a abertura de dez novos leitos pediátricos no Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, e outros dez no Hospital da Baleia, no dia 25 de abril. A promessa de dobrar a capacidade no Odilon Behrens foi cumprida poucos dias após o anúncio, como parte do Plano de Enfrentamento das Doenças Respiratórias, que é ativado de forma gradativa, conforme o avanço dos casos e a pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, 187.058 pessoas foram atendidas por queixas respiratórias na rede municipal de BH apenas entre janeiro e abril.

Minas Gerais em alerta

O Norte de Minas aparece como a terceira região com mais hospitalizações no estado, somando 2.780 casos. A situação é especialmente crítica em Montes Claros, que lidera os registros da região e ocupa o terceiro lugar no ranking estadual, com 537 internações entre 1º de janeiro e 28 de abril, segundo o painel oficial.

Logo depois vem o Triângulo Mineiro, com 2.713 hospitalizações, quase metade delas concentradas em Uberlândia, que se destaca como a segunda cidade mineira com mais casos (1.285). Já a Zona da Mata, com 2.583 internações no período, completa o grupo das regiões mais afetadas, com destaque para Juiz de Fora, que registrou 531.

A pressão sobre o sistema de saúde comprometeu a capacidade da rede pública em algumas regiões, como Montes Claros, Governador Valadares, Januária, Diamantina e Coronel Fabriciano, segundo informou o governo estadual.

Até 28 de abril, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o estado já havia registrado 26.786 internações por SRAG. No total, o estado contabiliza 334 mortes por doenças respiratórias neste ano. A maioria das hospitalizações se concentra nas faixas etárias mais vulneráveis: menores de um ano (2.587 internações) e maiores de 60 anos (15.130).

Confira a lista das regiões de Minas com maior número de hospitalizações por SRAG: