PBH amplia leitos pediátrico em época de aumento de doenças respiratórias

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O Hospital Odilon Behrens (HOB) recebeu novos dez leitos que integram a Enfermaria Pediátrica de Apoio ao Período Sazonal (EPAPs). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte nessa quinta-feira (24/4).

Com a expansão, o HOB passa a contar com um total de 146 leitos dedicados à área pediátrica e neonatal. Desse total, são 46 leitos de enfermaria, 13 leitos de UDC (Unidade de Decisão Clínica), 20 leitos de UTI pediátrica, 20 de cuidados intermediários, 27 leitos de alojamento conjunto e 20 UTI Neonatal.

O número de leitos da EPAPs poderá ser ampliado para até 20, caso haja necessidade, garantindo maior flexibilidade e agilidade na resposta às necessidades da população infantil da capital mineira.

De acordo com a PBH, a medida faz parte de estratégia para reforçar a capacidade de atendimento durante os meses em que há aumento na demanda por cuidados pediátricos, especialmente devido à alta incidência de doenças respiratórias.

A prefeitura ainda afirmou que, para garantir a assistência qualificada e o pleno funcionamento dos novos leitos, está em andamento a contratação de profissionais que irão compor as equipes de atendimento da EPAPs. A medida visa assegurar um cuidado continuado, humanizado e eficiente durante o período sazonal. No total serão 53 profissionais, dentre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e nutricionistas.

“A abertura desses leitos é essencial para garantir que as crianças da nossa rede tenham acesso oportuno e seguro aos cuidados de saúde. Com essa medida, estamos reforçando nossa estrutura para oferecer atendimento ainda melhor à nossa população”, destaca a superintendente do HOB, Taciana Malheiros.

A criação da enfermaria integra o conjunto de ações para enfrentar os desafios da sazonalidade das doenças infantis, preservando vidas e oferecendo um cuidado mais humanizado e resolutivo para as crianças e suas famílias.



Vacina contra gripe

A PBH reforça a pais e responsáveis que levem as crianças, de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), para tomar a vacina contra a gripe. Até a quarta-feira (23/4), segundo o Executivo Municipal, foram imunizadas cerca de 10 mil crianças, o que representa apenas 6,4% de cobertura vacinal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O grupo é formado por 155 mil crianças. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90%.

A vacina está disponível nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em pontos extras. Os endereços e horários de funcionamento dos locais estão no portal da PBH.