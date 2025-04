Por que no outono as crianças sofrem mais com doenças respiratórias?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a chegada do outono, pais e responsáveis precisam redobrar os cuidados com a saúde das crianças. Isso porque, nesta estação, o aumento das doenças respiratórias, como gripes, resfriados e até bronquiolites, é uma realidade. Médica otorrinolaringologista e especialista em alergias respiratórias do Hospital Paulista, Cristiane Passos Dias Levy explica os principais fatores envolvidos nessa tendência e como é possível minimizar os riscos.







Clima



As mudanças bruscas de temperatura estão entre os principais fatores para o aumento de doenças respiratórias no outono. “O sistema respiratório das crianças é mais vulnerável a essas variações, o que facilita o surgimento de doenças respiratórias”, afirma Cristiane. Além disso, o aumento da umidade do ar contribui para a propagação de vírus e bactérias, favorecendo as infecções respiratórias.



Ambiente



Outro fator importante é a poluição do ar. “Durante o outono, a qualidade do ar tende a piorar, o que pode irritar as vias respiratórias e tornar as crianças mais suscetíveis a doenças”, alerta a médica. A fumaça de cigarros, seja em ambientes fechados ou até ao ar livre, também agrava o quadro, comprometendo a saúde respiratória das crianças.



Vírus



A estação também é marcada por uma maior circulação de vírus respiratórios. “O vírus da gripe, o vírus respiratório sincicial (VRS) e o adenovírus são mais comuns nessa época do ano”, explica Cristiane. Esses agentes virais são responsáveis por infecções que vão desde um simples resfriado até quadros mais graves, como a pneumonia.



Prevenção



Com tantos fatores em jogo, é essencial que os pais adotem medidas para fortalecer o sistema imunológico das crianças. Cristiane destaca a importância de uma alimentação balanceada, com frutas ricas em vitamina C, proteínas magras e alimentos integrais. “Uma dieta saudável ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo, tornando as crianças menos propensas a infecções”.



Higiene



Outro cuidado fundamental é a higiene. Ensinar as crianças a lavar as mãos regularmente, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, e evitar ambientes fechados e aglomerações pode fazer toda a diferença. Além disso, garantir que as crianças durmam bem e pratiquem atividades físicas regulares também contribui para a manutenção de um sistema imunológico saudável.



Vacinas



Manter as vacinas em dia, como a vacina contra a gripe, e manter os ambientes ventilados e limpos também são atitudes que ajudam na prevenção. “É fundamental que os pais evitem que as crianças fiquem em locais com ar abafado, onde vírus e bactérias se proliferam com mais facilidade”, alerta a médica, que resume as principais medidas que os pais devem adotar nesses meses:







Dicas





- Alimentação saudável: ofereça alimentos ricos em vitaminas e minerais



- Higiene rigorosa: ensine as crianças a lavar as mãos e cobrir a boca ao tossir



- Exercício e sono: incentive atividades físicas e um bom descanso



- Evitar aglomerações: evite ambientes fechados e locais com muitas pessoas

- Vacinação em dia: mantenha a vacina contra a gripe atualizada





