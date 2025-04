Lavagem nasal no outono é indispensável para prevenir doenças respiratórias

Com a chegada do outono, as temperaturas começam a cair, a umidade do ar diminui e os casos de problemas respiratórios aumentam. Rinite, sinusite e resfriados são mais comuns nessa época devido ao ar seco e à maior concentração de poluentes no ambiente. Para evitar esses desconfortos, um hábito simples e eficaz é a lavagem nasal , recomendada por especialistas para manter as vias aéreas limpas e hidratadas.

Além de aliviar os sintomas da rinite alérgica , a prática também previne complicações como sinusite e infecções respiratórias, que costumam ser mais frequentes no outono e inverno. “A lavagem nasal reduz a presença de vírus, bactérias e alérgenos nas vias respiratórias, diminuindo o risco de inflamações e infecções”, alerta Aliperti.

O procedimento pode ser feito com soro fisiológico 0,9%, utilizando seringas, frascos específicos ou irrigadores nasais. O ideal é realizar a higienização pelo menos duas vezes ao dia, especialmente ao acordar e antes de dormir. “A lavagem deve ser feita com delicadeza, inclinando levemente a cabeça para evitar desconforto. Em crianças pequenas, os pais podem auxiliar o processo para garantir uma melhor eficácia”, recomenda a otorrinolaringologista.

Além da lavagem nasal, outros cuidados são importantes para manter a saúde respiratória no outono. Beber bastante água, evitar ambientes fechados e úmidos e manter a casa livre de poeira ajudam a reduzir crises alérgicas e problemas nas vias aéreas.

Com medidas simples, é possível passar pelo outono com mais conforto e bem-estar. “A higiene nasal é um cuidado essencial para quem sofre com alergias ou quer evitar problemas respiratórios. Esse hábito deve fazer parte da rotina de todas as idades”, conclui Aliperti.