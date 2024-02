Em períodos de mudanças climáticas, as doenças respiratórias tendem a se manifestar com mais frequência

Segundo dados da Global Burden of Disease, os problemas respiratórios ocupam a quinta posição entre os principais fatores de risco de morte em todo o mundo. Embora algumas enfermidades sejam mais prevalentes no inverno, as chamadas doenças sazonais podem surgir em diferentes épocas do ano, especialmente em períodos de instabilidade climática e transição entre estações. E é justamente o que grande parte do Brasil está percebendo nesta época do ano.

Os efeitos dessas alterações climáticas geram uma série de enfermidades, como:

Resfriado: tem como característica ser mais inflamatório, sendo comum, dores de garganta, cabeça e coriza

Gripe: é causada pelo vírus influenza e apresenta sintomas mais fortes que os resfriados, como febre alta, dores no corpo, indisposição e obstrução nasal

Rinite: é uma inflamação do revestimento interno do nariz e os sintomas têm início minutos após o contato com o alérgeno (substância que provoca a alergia), na maior parte das vezes, poeira doméstica e ácaros

Sinusite:é uma inflamação nos seios da face, quatro cavidades de cada lado, localizadas dentro dos ossos

Além dessas, há também: asma, bronquite e faringite

Mais do que nunca, em momento como este, a atenção à saúde respiratória torna-se ainda mais crucial. Diante desse cenário, a lavagem nasal emerge como uma prática eficaz para aliviar desconfortos e prevenir doenças respiratórias. Segundo os médicos, a higiene nasal, por meio do uso de soro fisiológico ou cloreto de sódio, revela-se uma técnica simples e benéfica. A limpeza adequada do nariz não apenas promove a descongestão, aliviando o ressecamento das vias aéreas, mas também contribui para a hidratação da mucosa nasal, reduzindo a irritação e proporcionando maior conforto.

Há diversas marcas na farmácia e sua utilização é descomplicada: basta diluir o conteúdo da embalagem em 240ml de água filtrada ou fervida por cinco minutos, mantendo a solução em temperatura morna para utilização. O procedimento inclui inclinar suavemente a cabeça para o lado e inserir o bico do frasco na narina, permitindo que a solução flua de uma narina para a outra. O ideal é consultar um especialista para limitar a quantidade de lavagens diárias. Mas, para fins preventivos, recomenda-se realizar duas lavagens por dia, mas, em casos de congestionamento nasal, aumentar para quatro ou repetir até que o desconforto diminua. Se os sintomas se agravarem ou persistirem, procure um especialista.