Neste domingo (12/11), é o Dia Mundial da Pneumonia. A data foi criada em 2009 pela Stop Pneumonia Initiative, com o objetivo de promover a conscientização e reduzir as mortes causadas pela doença. Com a pandemia da COVID-19 e as mudanças climáticas, os riscos aumentaram, deixando as pessoas mais suscetíveis a contrair a infecção. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) registra, anualmente, mais de 600 mil internações por pneumonia adquirida na comunidade (PAC) e Influenza.

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) alerta que cada minuto que o paciente com pneumonia passa sem o antibiótico pode ser decisivo para aumentar as taxas de mortalidade. Portanto, é necessário orientar as pessoas a procurarem a emergência ao observar sintomas semelhantes aos de uma gripe forte que não sara. Atenção redobrada nos extremos de idade (idosos e crianças) que têm o sistema imunológico mais comprometido; pessoas com comorbidades e pacientes que fazem uso de corticoide em altas doses ou há muito tempo.

A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que acomete os pulmões e pode ser provocada por bactérias, vírus, fungos ou pela inalação de produtos tóxicos.



Sintomas

Tosse com produção de expectoração; dor torácica, que piora com os movimentos respiratórios; mal-estar geral; falta de ar e febre.

Transmissão

Pode ser adquirida pelo ar, saliva, secreções, transfusão de sangue ou devido a mudanças bruscas de temperatura. Essas mudanças comprometem o funcionamento dos pelos do nariz, responsáveis pela filtragem do ar aspirado, o que acarreta uma maior exposição aos causadores da doença.



Diagnóstico e tratamento

Exame clínico, auscultação dos pulmões e radiografias de tórax são recursos essenciais para o diagnóstico de pneumonia. O tratamento depende do micro-organismo causador da doença. Nas pneumonias bacterianas, devem-se usar antibióticos. Na maior parte das vezes, quando a pneumonia é causada por vírus, o tratamento inclui apenas medicamentos para aliviar os sintomas, como febre e dor, podendo ser necessários medicamentos antivirais nas formas graves da doença. Nas pneumonias causadas por fungos, utilizam-se medicamentos específicos.

É muito importante saber que, se não tratada corretamente, a pneumonia pode evoluir para um quadro mais grave e fatal.



Fatores de risco

Fumo: provoca reação inflamatória que facilita a penetração de agentes infecciosos;

Álcool: interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do aparelho respiratório;

Ar-condicionado: deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e bactérias;

Resfriados malcuidados;

Mudanças bruscas de temperatura.



Prevenção

Lavar as mãos, não fumar, não usar bebidas alcoólicas, evitar aglomerações e se vacinar. Além da vacina da gripe há, ainda, a vacina anti-pneumocócica que previne as pneumonias causadas pela bactéria ‘pneumococo’.