Centrão acelera pauta após prisão de Bolsonaro e preocupa governo Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que completa uma semana nesta segunda-feira (11/8), gerou um motim de aliados no Congresso Nacional e consequências políticas para governo, oposição e centrão.

A avaliação de integrantes do Executivo é a de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), saiu fragilizado no processo de debelar o protesto bolsonarista, o que gera um temor de instabilidade no Congresso Nacional, cenário nunca desejado por nenhum governo.

O centrão aproveitou a turbulência e conseguiu colocar na ordem do dia mais uma proposta de blindar congressistas contra ações do STF (Supremo Tribunal Federal).

Já a oposição se reagrupou na unificação de um discurso contra o ministro Alexandre de Moraes, o autor da ordem de prisão, e conseguiu acenos de que algum projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro será discutido.

Após cerca de 30 horas sem conseguir abrir uma sessão devido à ocupação da Mesa da Câmara, Motta só conseguiu voltar à cadeira de presidente no fim da noite de quarta (6/8), por meio de um acordo costurado pelo antecessor, padrinho de sua candidatura e líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL).

A volta à ribalta do ex, e o desfecho atabalhoado da retomada física do plenário, em que quase se perdeu em meio ao empurra-empurra de deputados, sendo jogado de lá para cá por aliados e bolsonaristas, acabou gerando em integrantes do governo Lula a impressão de que Motta pode não conseguir controlar o plenário daqui para frente.

Isso liga o alerta em relação ao avanço da pauta prioritária do Palácio do Planalto no Legislativo, que é centrada em medidas com vistas a melhorar a avaliação da gestão petista às vésperas do ano eleitoral.

O governo tem como carro-chefe de suas medidas atuais a elevação da faixa de isenção do Imposto de Renda.

Elogios do governo

Num primeiro momento, integrantes do governo elogiaram a postura de Motta, assim como a do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), de convocar reunião de líderes partidários e indicar que seriam punidos os parlamentares que não desocupassem o plenário da Casa.

Isso chegou a ser discutido em reunião no Palácio do Planalto entre todos os ministros do PT e lideranças da legenda, na quarta-feira (6/8), um encontro que já estava marcado para a discussão de conjuntura política.

Um dos petistas presentes, inclusive, afirmou que o governo deveria aproveitar aquele momento para "se aproximar de vez" dos dois parlamentares, isolando o bolsonarismo. Segundo relatos de participantes, foi feito o diagnóstico de que o governo deveria se afastar dessa crise e direcionar o foco à sua agenda.

A avaliação positiva sobre o presidente da Câmara, no entanto, foi mudando ao longo da noite de quarta diante do recuo de Motta em punir de imediato os bolsonaristas e da dificuldade em retomar o plenário da Casa, passando a impressão de que o deputado não tem força política suficiente e depende de Lira para manter controle do plenário.

No fim desta sexta-feira (8/8), a Mesa da Câmara decidiu enviar para a Corregedoria da Casa todos os casos de parlamentares representados por partidos políticos. Só após um parecer do órgão, a Casa irá decidir se sugere ou não o afastamento do mandato de amotinados ao Conselho de Ética.

Um aliado do petista diz ainda que Motta sofre muita pressão do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e que o deputado precisa se descolar de seu padrinho político para conseguir exercer a presidência da Câmara.

"Traidores da pátria"

Nesta sexta (8/8), Lula se queixou da postura dos bolsonaristas dizendo que eles são traidores da pátria e deveriam "ter impeachment".

Do lado da oposição, também houve um reagrupamento no discurso. Aliados de Lula vinham desde julho tocando nas redes sociais uma ofensiva classificando o Congresso e o bolsonarismo como defensores de ricos e de privilégios, campanha à qual, após o tarifaço anunciado por Donald Trump, foi acrescentada a defesa da soberania nacional.

Isso vinha gerando bate-cabeças entre oposicionistas, que foram forçados a atuarem na defensiva.

As sucessivas ordens de Moraes contra Bolsonaro - primeiro, a tornozeleira eletrônica e, depois, a prisão domiciliar -, porém, voltaram a inflamar e unificar o bolsonarismo, ao menos no discurso, o que possibilitou o motim que paralisou os plenários de Câmara e Senado por cerca de dois dias.

Se a bandeira do impeachment de Moraes não emplacou na cúpula do Congresso, a discussão de alguma anistia voltou a ser considerada possível, embora as versões variem a depender dos grupos políticos ouvidos.

Centrão oscila

Já o centrão, que se equilibra nos últimos anos entre o bolsonarismo e o lulismo e reúne número de parlamentares suficiente para ser o fiel da balança, dá sinais oscilantes, a depender do clima político.

Antes da pequena recuperação na popularidade de Lula, vinha emplacando derrotas ao governo no Congresso e anunciava, em alguns casos publicamente, a data de desembarque e o desejo de estar no barco rival em 2026.

Após os eventos que se sucederam desde julho - a campanha petista "ricos contra pobres", o tarifaço de Trump, as decisões de Moraes e o motim bolsonarista -, o ímpeto de desembarque foi adiado, embora a tendência continue contrária a Lula.

Enquanto aguarda os desdobramentos para definir os rumos eleitorais, o grupo pelo menos conseguiu tirar da gaveta mais uma demanda de sua antiga cruzada no sentido de blindar congressistas contra o STF - e em um momento de alta sensibilidade para muitos deles devido às investigações presididas pela corte sobre malversação das bilionárias emendas parlamentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Há desejo entre esses partidos de centro e de direita de começar a votar já na próxima semana projetos que barrem investigações contra deputados e senadores sem aval prévio do Congresso e que estabeleçam três graus de julgamento para os processos, acabando com o foro especial no STF.