Ciro Nogueira não assinará impeachment de Moraes: 'Pauta impossível'

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), disse nesta quarta-feira (6/8) que não vai assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por considerar a pauta “impossível”. A medida é prioridade da oposição no Congresso Nacional, que pressiona pela matéria após o magistrado ter decretado a prisão domiciliar do ex-presidente.

“Não assinei e não vou assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre. Porque é uma pauta impossível. Nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso”, disse.

Nogueira também afirmou que, mesmo com 80 assinaturas, o impeachment de Moraes não será pautado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Eu conheço o presidente Davi. É um poder do presidente do Senado, então essa pauta, eu não vou perder tempo com ela”, disse o senador em entrevista ao Conexão Metrópoles.

Nessa terça-feira (5/8), na volta dos trabalhos do Congresso Nacional, a oposição anunciou que vai obstruir os trabalhos no Senado e na Câmara. Em coletiva de imprensa, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, apresentou o que chamou de “pacote da paz”.

A medida, segundo os parlamentares, tem como objetivo a “pacificação” do país. Além do impeachment de Moraes, o grupo quer avançar na anistia ampla e irrestrita aos condenados dos ataques aos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023, e o fim do foro privilegiado - de acordo com o grupo, a prerrogativa estaria sendo usada para pressionar os parlamentares com processos no STF.