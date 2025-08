Nikolas sobre prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Não me sinto responsável'

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse, nessa terça-feira (5/8), que não se sente responsável pela prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira (4/8). Como uma das justificativas da medida, o magistrado usou uma ligação de vídeo do parlamentar mineiro com Bolsonaro na manifestação em São Paulo.

“Não me sinto responsável. O Alexandre de Moraes cavou essa falta. Ele coloca uma medida cautelar completamente ampla. Ele queria a prisão domiciliar do Bolsonaro”, disse Nikolas ao blog da Malu Gaspar, no jornal O Globo.

O deputado questiona o fato de que Bolsonaro ficou em silêncio durante a ligação, mas, segundo Moraes, o ex-presidente demonstrou “desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal”.

Nikolas e outros bolsonaristas compartilham a tese de que Moraes criou uma armadilha para que Bolsonaro desrespeitasse as medidas cautelares impostas em meados de julho. “Eu literalmente só liguei e ele viu seus apoiadores. Bolsonaro agora não pode ver as pessoas?”, questionou o deputado.

Ainda ao blog, o deputado mineiro voltou a ressaltar que o foco da oposição para sanar a crise é aprovar, na Câmara, a anistia ampla e irrestrita aos condenados dos ataques do 8 de janeiro de 2023, - e aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, no Senado. Para avançar com as pautas, os deputados e senadores estão em obstrução no Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Para mim só há um caminho, tirar o Alexandre de Moraes do STF. Os atos do Moraes sobre o 8 de janeiro precisam ser anulados e é preciso aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita para pacificar o país”, disse.