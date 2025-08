Gilmar Mendes diz que Moraes tem "toda confiança e apoio" do STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira (6/8) que o ministro Alexandre de Moraes tem o apoio e a confiança da Corte a respeito da decisão sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



“Não há nenhum desconforto [sobre a decisão]. O ministro Alexandre tem toda nossa confiança e apoio”, disse Gilmar a jornalistas no Fórum Saúde, da Esfera.

Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar desde segunda-feira (4), após decreto do ministro Moraes, que é o relator do inquérito que investiga o ex-presidente por coação no curso do processo, obstrução da justiça e ataque à soberania nacional.

A investigação foi aberta após reiteradas afirmações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de que ele, junto a Paulo Figueiredo, estaria recorrendo à Casa Branca para obter sanções contra Moraes, que também é o relator da ação penal do golpe que encontra-se na etapa de alegações finais. Se condenado, Bolsonaro pode pegar até 40 anos de prisão.

Tendo em vista que Bolsonaro é quem mantém a estadia de Eduardo nos Estados Unidos, o líder do clã passou então a ser investigado, assim como é o filho, por tentativa de atrapalhar o curso da ação penal do golpe, por meio de chantagens.

Um exemplo disso é a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes, na semana passada, sob o pretexto de que o ministro estaria realizando uma "caça às bruxas" no julgamento da tentativa de golpe de Estado.

“Seria inadmissível que nós, nas nossas pretensões comerciais, exigíssemos mudanças de entendimento da Suprema Corte americana. Isso seria impensável. Da mesma forma também se aplica ao Brasil”, afirmou Gilmar Mendes a jornalistas na manhã de hoje.

