Moraes cita vídeo de Nikolas com Bolsonaro ao decretar prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, citou a chamada de vídeo feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para como um dos agravantes para embasar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado argumentou que o político vem descumprindo as medidas cautelares reiteradamente.

"O réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica, por chamada de vídeo, com seu apoiador político e deputado federal, Nikolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal", argumentou o ministro.

Durante as manifestações bolsonaristas desse domingo (3/8), o deputado mineiro chegou a fazer uma chamada de vídeo com Bolsonaro para que ele falasse para os apoiadores, o que foi visto por Moraes como uma participação dissimulada.

O ministro da Suprema Corte voltou a afirmar que "a Justiça é cega, mas não é tola" e que "não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico".

A ordem do ministro proíbe que Bolsonaro use celulares, receba visitas não autorizadas pela Justiça e ordena uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente. As medidas cautelares seguem valendo, ou seja, ele não pode ter contato com outros investigados, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e nem contato com embaixadores e representantes estrangeiros.