BH: Nikolas e Cleitinho comentam possível divisão na direita

Saltou aos olhos nas manifestações deste domingo (3/8), que defenderam o impeachment do presidente Lula e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a ausência dos governadores presidenciáveis do espectro da direita: Romeu Zema (Novo-MG), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Ratinho Jr. (PSD-PR).

Durante sua participação no evento em Belo Horizonte, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou se essas ausências representam um distanciamento desses governadores da ala bolsonarista da direita.

“Zero racha. Fiquei sabendo que o Tarcísio (de Freitas) não vai em São Paulo por questões de saúde. Não sei se os demais estão em outras viagens, mas eles estiveram presentes em todas as outras, apoiaram, inclusive, a anistia. Acredito que nesse momento todos temos inimigos em comum, que são o Lula e o Alexandre de Moraes”, respondeu Nikolas.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) levou essa discussão para o contexto do Congresso Nacional e mandou um recado aos senadores e deputados de direita que não se posicionaram: “No ano que tem eleição, o povo vai cobrar isso na urna.”

