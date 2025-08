Lula para Trump: 'Sempre estivemos abertos ao diálogo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu nas redes sociais ao presidente americano Donald Trump, que disse nesta sexta-feira (1º) que o petista poderia ligar para ele a qualquer momento.

Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Neste momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. — Lula (@LulaOficial) August 1, 2025

Mais cedo, o americano falou que bastava o brasileiro ligar para ele para tratar do tema, uma mudança de posição em relação à adotada pelo governo americano, segundo políticos e empresários brasileiros.

A negociação sobre as tarifas de 50% que Trump anunciou para os produtos brasileiros importados vem causando preocupação entre empresários brasileiros e americanos, que temem os impactos da medida em suas empresas.

Na véspera de quando as tarifas passariam a valer, o americano recuou e divulgou uma lista com quase 700 produtos que ficariam de fora da cobrança extra.

Na época em que as taxas foram anunciadas, Trump divulgou uma carta nas redes sociais justificando a medida por um desequilíbrio nas relações comerciais entre os países em favor do Brasil, enquanto os dados indicam que os Estados Unidos têm superávit desde 2009.

Entre as outras reclamações estavam as decisões judiciais que afetaram as big techs americanas, classificadas como "tirânicas" e "censura", e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados por tentativa de golpe de Estado. Lula também respondeu: "Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições".