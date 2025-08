Manifestação em BH pede impeachment de Lula e Moraes

Uma manifestação intitulada "Reaja Brasil" ocupa a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta manhã de domingo (3/8) pedindo o impeachment do presidente Lula e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Os manifestantes ocuparam todo o espaço da praça: alameda principal, laterais e até atrás do trio, que se encontra em frente ao Palácio da Liberdade.

Os organizadores são dos movimentos Direita BH, Pró Brasil e os Conservadores em Ação, que esperam um público entre 10 e 30 mil pessoas.

De acordo com o movimento Direita BH, encabeçado por Cristiano Reis, a pauta da manifestação pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, por ter “extrapolado os limites constitucionais e transformado a caneta do STF em instrumento de perseguição política”.

A manifestação ainda pede a anistia aos presos do 8 de janeiro, e vai “denunciar os erros e omissões do governo federal, com ênfase na incompetência administrativa, corrupção institucionalizada e destruição dos valores que sustentam a família, a fé e a pátria”.

Entre as autoridade que confirmaram presença estão o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL), Domingos Sávio, (PL) Maurício do Vôlei (PL) e Eduardo Azevedo (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL), e os vereadores Pablo Almeida (PL), Vile Santos (PL) e Irlan Melo (Republicanos).

Ao Estado de Minas, o deputado Nikolas Ferreira afirmou que Moraes e Lula estão "desbalanceando" a democracia brasileira e que a anistia é passo para pacificação no Brasil. "A gente sabe que nós temos um presidente que não tem feito uma democracia plena, que tem feito uma diplomacia suja, que não consegue consegue colocar o Brasil no patamar que precisa, e estamos enfrentando diversos problemas por conta disso", disse.

Sobre a aplicação da Lei Magnitsky e a possibilidade de um impeachment de Alexandre de Moraes, o deputado analisou toda tentativa é válida e que a pressão exercida pelos Estados Unidos é relevante. "Isso não exime nossa responsabilidade interna, mas obviamente a pressão externa também é importante. Espero que a gente consiga atingir nossos resultados que é a anistia em primeiro lugar", avalia.

A manifestação deste domingo, entretanto, não ocorre em todo o país. Sobre um possível abalo na direita, Cleitinho declarou que o reflexo disso será percebido nas eleições de 2026: "Eu acredito que senadores ou deputados que são da direita e não se posicionaram, o povo vai cobrar isso nas urnas ano que vem".