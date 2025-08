Bolsonaro exibe tornozeleira e manda recado para apoiadores

Neste domingo (3/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em vídeo gravado na sua residência para agradecer apoiadores que participaram de manifestações em sua defesa em diversas cidades brasileiras.

Sem autorização judicial para sair de casa nos fins de semana, Bolsonaro não compareceu presencialmente aos atos, mas enviou um recado por telefone durante discurso do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em Copacabana, no Rio de Janeiro.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-presidente aparece sentado, de bermuda, vestindo uma camisa com as cores do Brasil, com a tornozeleira eletrônica visível na perna.

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço e obrigado a todos. É pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. Valeu", disse, em mensagem transmitida pelo viva-voz do celular ao público.

As manifestações ocorreram em cidades como Brasília — no Eixão, em frente ao Banco Central —, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (Praça da Liberdade) e São Paulo, onde o ato na Avenida Paulista teve início às 14h.

Os participantes entoaram gritos contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de pedirem anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.