Impedido de sair de casa, Bolsonaro acompanha atos por videochamada

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Impedido de sair de casa aos finais de semana por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou à distância as manifestações realizadas por apoiadores neste domingo (3/8). Por meio de videochamadas, Bolsonaro apareceu brevemente nos atos organizados em cidades como Belo Horizonte e Marabá, no Pará.

Em BH, a videochamada foi feita pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que ironizou as determinações do STF. "Ele não pode falar porque estamos em uma 'democracia', mas acredito que ele possa ver", disse o parlamentar direcionando a filmagem do celular para a multidão de manifestantes.

Na ocasião, o ex-presidente se limitou a acenar aos participantes. Neste domingo, manifestantes em todo o país se reuniram em defesa de Bolsonaro e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

As restrições de Bolsonaro fazem parte de um conjunto de medidas cautelares impostas por Moraes. Além do recolhimento domiciliar noturno, o ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, está proibido de manter contato com diplomatas e impedido de usar redes sociais.

A proibição se estende à veiculação de conteúdos em perfis de terceiros, inclusive com falas ou vídeos previamente gravados.