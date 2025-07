Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica e está proibido de usar redes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de acessar redes sociais. As determinações fazem parte de um conjunto de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (18/7), em Brasília.

Além do uso do dispositivo de monitoramento, Bolsonaro deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno, permanecendo em casa entre 19h e 7h. Também está proibido de manter contato com outros investigados no mesmo inquérito e com diplomatas ou embaixadores estrangeiros, o que inclui aproximação de embaixadas.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), sigla à qual Bolsonaro é filiado.

Matéria em atualização