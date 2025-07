Com tornozeleira, Bolsonaro diz que nunca pensou em deixar o país

Logo após colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (18/7), que não cogitou sair do país nem buscar refúgio em embaixadas. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa em Brasília, como reação às medidas cautelares impostas pela Corte.

“Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para uma embaixada”, disse o ex-presidente. A fala foi uma resposta direta às restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que incluem, entre outras determinações, a proibição de aproximação de representações diplomáticas e de contato com embaixadores ou diplomatas estrangeiros.

Além do monitoramento eletrônico, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, de conversar com outros investigados no inquérito e deve cumprir recolhimento domiciliar noturno, entre 19h e 7h. A defesa do ex-presidente classificou as medidas como “severas” e “desnecessárias”, e afirmou que irá se manifestar formalmente após acesso à decisão judicial.

A operação também resultou na apreensão de cerca de 14 mil dólares e 8 mil reais em espécie na residência do ex-presidente, além de um pen drive escondido no banheiro.