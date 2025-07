Bolsonaro sobre Eduardo: 'Já mandei R$ 2 milhões, não tenho mais'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (17/7) que não tem mais dinheiro para mandar para o filho e deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que já recebeu R$ 2 milhões para viver junto de sua esposa e filhos nos Estados Unidos.

“Já mandei R$ 2 milhões, eu não tenho mais. O dinheiro está acabando”, reclamou o líder de extrema-direita, após se reunir com bolsonaristas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em Brasília.

O ex-presidente afirmou que a campanha na qual pediu para seus apoiadores fazerem Pix para ele em junho de 2023 arrecadou mais de R$ 18 milhões e que uma parcela deste valor foi destinada ao "03" para viver nos Estados Unidos, onde está desde o início deste ano em campanha para sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e ao Brasil.

Bolsonaro afirmou que seu filho deve seguir nos Estados Unidos por temer que, em caso de retorno ao Brasil, a Justiça brasileira o prenda por trabalhar pela implementação de sanções contra o país. Eduardo Bolsonaro chegou a celebrar e a afirmar que as tarifas de 50% aplicadas pelo presidente Donald Trump aos produtos importados do Brasil foi fruto da sua atuação junto a pessoas próximas ao governo americano.

Aliados de Bolsonaro vêm afirmando que as tarifas só serão revistas por Trump caso haja uma anistia irrestrita a todos que vem sendo julgados por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022 para Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os documentos apresentados pela Justiça, estão uma minuta que previa um suposto embasamento jurídico para não reconhecer o resultado das urnas; planos para prisão e até mesmo morte de Moraes, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); e até reuniões com o alto escalão do governo Bolsonaro e das Forças Armadas.