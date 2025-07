Casa Branca responde Lula: Trump não está tentando ser 'imperador do mundo'

A Casa Branca negou nesta quinta-feira (17/7) que o presidente Donald Trump esteja tentando ser "imperador do mundo", respondendo a uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à CNN Internacional.

"O presidente (Trump) certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte dos Estados Unidos da América e também é o líder do mundo livre. E vimos uma grande mudança em todo o globo por causa da liderança firme deste presidente", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O petista afirmou, em entrevista a CNN Internacional, que o Brasil não quer ser refém dos Estados Unidos e que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e não imperador do mundo.

A representante do governo americano reforçou as acusações de Trump, como a de que a regulação das big techs prejudica as empresas americanas; e que o desmatamento ilegal favorece produtores brasileiros.

Entre as justificativas apresentadas por Trump para a aplicação de taxas de 50% sobre os produtos brasileiros está um suposto desequilíbrio comercial favorável ao Brasil, mas os dados oficiais mostram que a relação é superavitária para os Estados Unidos.