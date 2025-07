Lula na CNN Internacional: '(Trump) não foi eleito imperador do mundo'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu entrevista à CNN Internacional e criticou a postura de Donald Trump em relação às taxas aplicadas nas relações comerciais com outros países. À jornalista Christiane Amanpour, o brasieiro afirmou que o americano não foi eleito “para ser o imperador do mundo”.

Na entrevista exibida nos Estados Unidos no início da tarde desta quinta-feira (17/7), Lula relatou à jornalista britânica que se surpreendeu não apenas com o tarifaço de 50% promovido por Trump na semana passada, mas com a forma como ele foi anunciado.

“Acho que está faltando um pouco de multilateralismo na mentalidade de Trump. Ele sabe que um problema desse tipo é resolvido com negociação. Estamos negociando com os Estados Unidos há meses, meu ministro de Relações Internacionais , o vice-presidente da República que é também o ministro de Indústria e Comércio, estão negociando e desde março enviamos uma proposta ao governo dos EUA após dez encontros dizendo o que queríamos. Para nossa surpresa, em vez de uma resposta à carta que enviamos, recebemos a notícia da carta do presidente Trump”, disse o brasileiro.

Lula se refere à carta publicada por Trump em 9 de julho anunciando a sobretaxa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos EUA a partir de agosto. O presidente americano começa sua justificativa citando o que ele entende como uma ‘caça às bruxas’ promovida contra Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de olpe de Estado no Brasil.

Durante a entrevista à CNN Internacional, Lula disse que a carta de Trump foi um erro por uma série de fatores. O petista enfatizou que o poder Judiciário do Brasil é independente e que o presidente da República não pode interferir no processo movido contra Bolsonaro e seus aliados.

Além disso, o Brasileiro afirmou que a balança comercial entre os países é superavitária no lado americano, o que não justifica economicamente a medida adotada por Trump.