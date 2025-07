Tarifaço: ameaça de Trump gera memes nas redes sociais

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos virou piada nas redes sociais. Desde a última quarta-feira (9/7), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto, caso as negociações não avancem até lá.

Segundo Trump, o governo Lula estaria tratando de forma injusta o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ele declarou ter “respeito profundo”. A declaração foi feita em uma carta publicada na rede Truth Social e endereçada diretamente ao presidente brasileiro.

Desde então, diversos memes viralizaram, mas agora com um novo foco: Trump anunciou que abriu uma investigação comercial contra o Brasil citando o Pix e a Rua 25 de Março. “Simplesmente não estou me aguentando com o Trump tendo inveja da 25 de março e do pix kkkkkk ai vsf velho babão do carai”, escreveu uma internauta.

“Em protesto ao Trump, tô indo agora na 25 de Março comprar 40 dvds piratas e pagar tudo no pix. aqui é brasil, p***a”, comentou um perfil. Outros posts usam a bandeira dos Estados Unidos como rosto da vilã Carminha, de “Avenida Brasil”, enquanto o Brasil é a mocinha Nina, que faz a personagem de Adriana Esteves sofrer durante a novela.

O governo americano, do presidente Donald Trump, determinou uma investigação sobre o Pix brasileiro, sob alegação de que o sistema instantâneo de pagamentos e transferências pode configurar uma "prática desleal". Matt H. Wade. T/Wikimedia Commons Embora não cite nominalmente o Pix, o documento faz claramente uma referência ao sistema instantâneo de pagamentos e transferências. Marcello Casal Jr/Agência Brasil Um trecho diz que o Brasil "se envolve em uma variedade de atos, políticas e práticas que podem prejudicar a competitividade das empresas americanas que atuam no comércio digital e em serviços de pagamento eletrÃŽnico". Reprodução/Youtube/BancoCentral Há quem veja no Pix , que é gratuito, uma ameaça às bandeiras de cartão de crédito e aos bancos que cobram por pagamentos. Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, que equivale ao Banco Central , tem um sistema de FedNow que permite a transferência de recursos entre instituições financeiras, mas pode cobrar dos participantes pela transação. AgnosticPreachersKid wikimedia commons O Pix foi lançado em novembro de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. E fez sucesso de forma rápida. Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em 2024, o sistema bateu recorde de volume transferido, somando um total de 26,46 trilhões de reais. Divulgação Esse montante representou um aumento de 54,6% no valor total das transferências por Pix feitas em 2023. Q expressão "faz um pix" se consolidou. Reprodução/Youtube/BancoCentral Em número de movimentações, também houve um grande aumento, com um total de 63,5 bilhões de transações em 2024, contra 41,68 bilhões em 2023. Reprodução/Youtube/BancoCentral O Pix conquistou a confiança das pessoas e se destaca pela praticidade e pela agilidade. Pequenos comerciantes também adotaram o sistema. Não apenas os grandes. Reprodução de vídeo E curiosamente, o Pix ficou tão popular que até camelôs, barraqueiros, vendedores de balas em ônibus , anunciam que aceitam pagamento por Pix. Mateus S. Figueiredo wikimedia commons Segundo reportagem do G1 em 16 de julho de 2025, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, declarou em novembro de 2024 que o país estava perto de ter a população adulta inteira usando a ferramenta. Na ocasião, o Pix completou 4 anos. Marcello Casal Jr/Agência Brasil E o Brasil segue aperfeiçoando o Pix, lançando mão de novidades. Em outubro de 2024, foi criado o Pix Agendado Recorrente, em que a pessoa pode agendar pagamentos de mesmo valor para cair na conta de alguém sempre no mesmo dia de cada mês. É como o conhecido débito em conta. Só que é transferência. Reprodução/Youtube/BancoCentral Em fevereiro de 2025, algumas instituições passaram a disponibilizar o Pix por aproximação, assim como ocorre com certos cartões de crédito. O cliente aproxima o celular da máquina do lojista. Reprodução/Youtube/BancoCentral Em junho de 2025, o Banco Central lançou o Pix Automático, para pagamento de contas recorrentes como luz, água e gás. Também vale para quem paga mensalidades de escola, academia, serviços de streaming, por exemplo. Divulgação Uma das próximas metas é o Pix Internacional, de forma abrangente. Por enquanto, alguns países já aceitam, mas em alguns estabelecimentos. Portugal, por exemplo. Mas há alguma resistência, com críticas de portugueses a uma "brasileirização" dos pagamentos. Reprodução de vídeo Outro objetivo é implantar o Pix Garantido, para parcelamento de compras como ocorre com os cartões de crédito. Freepik Voltar Próximo

Além das montagens, brasileiros organizaram um "vampetaço" nos perfis de Trump e de seus apoiadores e enviada por email para a Casa Branca. A ação consistiu em uma enxurrada de comentários com a famosa foto do ex-jogador Vampeta nu, publicada na G Magazine em 1999. A imagem foi adaptada em memes citando o ministro do STF Alexandre de Moraes e o BRICS. Veja algumas publicações:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ELE NÃO VAI DEITAR! Governo Lula afirma que NADA será alterado no Brasil e que a soberania nacional NÃO SERÁ pautada pelos Estados Unidos. pic.twitter.com/0IyKVSAK0I — poponze (@poponze) July 17, 2025

O Vampetaço está de volta.

Suck my BRICkS,@realDonaldTrump . pic.twitter.com/XWwewLqG7N — Jota Cê (@JosCAmaral3) July 11, 2025

acabei de ver que os EUA está com uma dívida gigantesca piorada pelo tarifaço e vai passar por uma crise econômica fortíssima pic.twitter.com/rtIjodlGso — salto cunty da beyoncé ???? (@byungerking) July 16, 2025

Depois de taxar o Brasil em 50%, Trump quer taxar nosso PIX e você sabe de quem é a culpa. BOLSOTRUMP CONTRA O PIX pic.twitter.com/JdTPkiY88m — Lulaverso (@lulaverso) July 16, 2025

???????????? Após reclamar do Pix, da pirataria e da 25 de março em investigação sobre o Brasil, Donald Trump agora ataca a cultura de biquínis fio-dental do país: "aperta muito as minhas bolas" pic.twitter.com/mvOYzkzOmk — cleytxn (jornalista amador (@cleytxnn) July 16, 2025

O TRUMP QUERENDO PROIBIR O PIX NO BRASIL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK quando foi que a gente elegeu esse bosta? o velho ta maluco, se fude! passou da hora do cacique cobra coral meter um apavoro de verdade nesse fudido pic.twitter.com/pzWY3e6uFK — Natan Corrêa ? (@natancrr) July 16, 2025

ATENÇÃO! Fundo preto usado nos vídeos do nikolas se pronuncia após trump e o clã bolsonaro atacarem o PIX



PIX É DO BRASIL

BOLSOTRUMP CONTRA O PIX



pic.twitter.com/Vj6LeyFQg4 — Romulo Dias ???????? (@RomuloBDias) July 16, 2025

em protesto ao trump, tô indo agora na 25 de março comprar 40 dvds piratas e pagar tudo no pix. aqui é brasil, porra — daniel duncan (@daniduncan) July 16, 2025

Incrível como BRICS plantou um triplex na cabeça do Donald Trump. O velho enlouqueceu, tá atacando o Lula, o Pix, a 25 de março, é taxação, é investigação e o brasileiros cagando e andando para o velho e para família Bolsonaro. pic.twitter.com/4pkb1W7SM4 — Cansei de ser nerd (@Fabulosonerd) July 16, 2025

Vcs podem taxar o Vampeta em 50% que a minhoquinha do Trump não chegará nem perto do tamanho do PIB. pic.twitter.com/6YpKAwAXHw — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) July 16, 2025