Governo Lula faz postagem rebatendo Trump: 'O PIX é nosso, my friend'

O governo federal usou as redes sociais e publicou uma resposta ao governo dos Estados Unidos sobre a investigação comercial aberta pelos norte-americanos. A apuração ordenada pelo presidente Donald Trump, entre outros pontos, considera o PIX como prática comercial desleal, pois este seria desenvolvido pelo governo e prejudicaria empresas americanas como Google Pay e Apple Pay.

"O Pix é nosso, my friend", ironiza a imagem, que vem acompanhada de um recado sobre o Brasil ser um país soberano.

O Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) fez um relatório que aponta, além do PIX, vai apurar questões como o combate a pirataria, desmatamento ilegal, concessão de patentes, atuação nas redes sociais, taxas sobre etanol e supostas falhas no enfrentamento à corrupção.

Desenvolvido pelo Banco Central durante o governo Michel Temer (MDB), o PIX passou a ser usado em 2020 e conta com mais de 175 milhões de usuários - o Brasil tem 211,1 milhões de pessoas. No último ano, o método de pagamento movimento R$ 26,4 trilhões de acordo com informações do BC.

"Parece que nosso PIX vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas", completou o governo.