Lula faz pronunciamento em rede nacional sobre tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um pronunciamento que será exibido em rede nacional de rádio e TV na noite desta quinta-feira (17/7). Vai ser uma resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para o mercado americano. O horário não foi divulgado.

A medida, anunciada por Trump e comunicada em uma carta enviada diretamente a Lula, é justificada por Washington com base em um suposto déficit comercial com o Brasil e no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente réu no STF por tentativa de golpe de Estado.

O americano divulgou que abriu uma investigação comercial contra o Brasil, citando o Pix – “serviços de comércio digital e pagamento eletrônico” – e a Rua 25 de Março como grande local da pirataria.

O governo brasileiro afirma, no entanto, que os dados utilizados são falsos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o comércio entre os dois países é, na verdade, superavitário para os Estados Unidos. Essa informação consta em uma nova carta oficial enviada nesta semana à Casa Branca.

Nas redes sociais, perfis oficiais do governo já vinham se manifestando em defesa da soberania brasileira. Nessa quarta-feira (16/7), o perfil do governo Lula publicou uma imagem com a frase “O Pix é nosso, my friend” — sem citar os Estados Unidos.

O pronunciamento de Lula deve consolidar essa postura pública, reforçando o compromisso do Brasil com o diálogo, mas também com o enfrentamento a ataques comerciais e políticos considerados injustos. O discurso já foi gravado. Enquanto isso, bolsonaristas convocaram um panelaço nas redes sociais, marcado para o mesmo horário do pronunciamento.