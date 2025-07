Bolsonaro está disposto a negociar tarifaço com Trump se Lula sinalizar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (17/7) que está disposto a negociar o tarifaço com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizer uma sinalização para ele e a Polícia Federal (PF) devolver o seu passaporte.

"Se o Lula sinalizar para mim, eu sei que não é ele que vai dar o passaporte, eu negocio com o Trump. (...) Quem não vai conversar vai pagar um preço alto", afirmou em coletiva de imprensa.

Os bolsonaristas vem tentando que a Justiça devolva o passaporte para o ex-presidente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a pedir para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do documento, mas a proposta foi recusada. O temor é de que o político fuja para os Estados Unidos e não retorne para ser julgado no Brasil.

O ex-presidente voltou a dizer que as taxas sobre os produtos brasileiros têm como intenção uma suposta democracia no Brasil.

“O Brasil está ficando isolado. Economicamente vamos ficar nós e a China. Por quatro, ou cinco vezes, ele [Trump] citou o meu nome, ele quer restabelecer a democracia”, disse.

Trump anunciou que irá taxar os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos em 50%. A medida, segundo o norte-americano disse em carta publicada nas redes sociais, busca equilibrar a relação comercial entre os países, pressionar para que as "big techs" não precisem se enquadrar a legislação brasileira e exigir que a Justiça brasileira prossiga com a acusação contra Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe de Estado.