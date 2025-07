Políticos da base de Lula ironizam Bolsonaro após operação da PF

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Parlamentares aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiram com ironias e críticas à operação da Polícia Federal deflagrada nesta sexta-feira (18/7), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.

A operação da PF cumpre mandados de busca na residência do ex-presidente em Brasília e na sede nacional do Partido Liberal. Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Também há uma restrição para ele ficar em casa das 19h às 7h e foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas), nem com outros réus e investigados pelo Supremo.

????URGENTE! TOC TOC TOC

A Polícia Federal ACABA de cumprir mandados de busca e apreensão na CASA e ESCRITÓRIO de Bolsonaro! E o melhor: ele vai ter que usar TORNOZELEIRA ELETRÔNICA para não fugir do Brasil.



Está chegando a hora de cumprir minha promessa. Quando esse bosta for… pic.twitter.com/fMR9UlC8db — André Janones (@AndreJanonesMG) July 18, 2025

O deputado federal André Janones (Avante-MG), um dos principais defensores de Lula nas redes, prometeu feijoada em comemoração, caso Bolsonaro seja preso. “Está chegando a hora de cumprir minha promessa. Quando esse bosta for preso, a feijoada na Tia Zélia é por minha conta! Grande dia”, escreveu, em referência a um restaurante em Brasília.

Grande Dia! Bolsonaro recebe visita da PF e passa a usar tornozeleira eletrônica. No Brasil, os golpistas vão ser punidos. pic.twitter.com/VNsQZEVlXD — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 18, 2025

Primeira Turma marcou sessões até quarta-feira (26/3) para julgar Bolsonaro Antonio Augusto/STF Ex-presidente não falou com a imprensa no STF, mas antes disse que Moraes já tinha uma sentença pronta contra ele Antonio Augusto/STF Ex-presidente é acusado por uma série de crimes que somados podem dar mais de 28 anos de prisão Antonio Augusto/STF 'É possível que Bolsonaro seja absolvido na ação criminal, porque o julgamento está apenas começando', disse Moraes Rosinei Coutinho/STF Bolsonaro sentou na primeira fila da Primeira Turma do STF Rosinei Coutinho/STF Primeiro julgamento teve fala das defesas dos sete acusados de envolvimento na trama golpista Rosinei Coutinho/STF Moraes diz que denúncia de golpe revela 'risco iminente' aos Poderes Gustavo Moreno/STF Moraes pediu manifestação da PGR sobre possível prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL) Antonio Augusto/STF Advogado afirmou que Bolsonaro autorizou mudanças nas Forças Armadas antes de perder o mandato Antonio Augusto/STF Voltar Próximo

Já o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) compartilhou a notícia com a legenda. “No Brasil, os golpistas vão ser punidos”, previu. O deputado Rogério Correia (PT-MG) publicou um meme.

???? BOLSONARO AMANHECEU COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA pic.twitter.com/HezzRQrd5L — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) July 18, 2025

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

URGENTE ????



Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF e usará tornozeleira eletrônica por ordem de Alexandre de Moraes. Essa é uma medida fundamental para impedir que ele fuja do Brasil, como já vínhamos defendendo em diversas representações à PGR e ao STF. Bolsonaro vai pagar por… — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) July 18, 2025

Outros parlamentares também ironizaram a situação. Lindbergh Farias (PT-RJ) classificou a tornozeleira eletrônica como essencial. “Essa é uma medida fundamental para impedir que ele fuja do Brasil, como já vínhamos defendendo em diversas representações à PGR e ao STF”, publicou no X. Já Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse que o cerco contra Bolsonaro “vai se fechando”.

O cerco vai se fechando, o grande dia está cada vez mais próximo. Que venha a prisão e esse bandido responda por todos os crimes que cometeu contra o Brasil e os brasileiros! #BolsonaroNaCadeia pic.twitter.com/YXiWCgtZ2P — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 18, 2025