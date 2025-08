Eduardo fala por vídeo em ato de BH e diz estar 'se lixando' para Moraes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) participou à distância, neste domingo (3/8), da manifestação “Reaja Brasil”, realizada na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Por vídeo exibido em um telão no evento, o parlamentar agradeceu o apoio dos manifestantes e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se não fosse por vocês nas ruas, essas imagens não estariam rodando o mundo”, afirmou Eduardo, que está nos Estados Unidos desde março. No país norte-americano, o parlamentar tem atuado para pressionar autoridades americanas por sanções contra Moraes. Na semana passada, o ministro foi alvo de restrições impostas pelos EUA, com a chamada “Lei Magnitsky”.

Com a sanção, o magistrado passa a ter eventuais bens bloqueados em território americano e está impedido de realizar transações com empresas ou cidadãos dos Estados Unidos. Em sua participação na manifestação de BH, Eduardo também afirmou manter articulações com deputados europeus para ampliar o cerco a Moraes. “Em breve, nem Paris haverá mais para eles”, ironizou.

O deputado ainda insinuou que estaria preso caso estivesse no Brasil. “Moraes, você está me chamando de miliciano. Você tem feito muito pior com a gente. Estou pouco me lixando para o que você pensa de mim”, declarou.

Na parte final da gravação, Eduardo afirmou que continuará atuando fora do país até, segundo ele, haver “resgate da liberdade”. “Não adianta fazer a maldade que for com meu pai, mantendo ele refém desse regime. Vamos continuar trabalhando para trazer de volta nossa liberdade. Até que ela seja resgatada como uma democracia normal ocidental, eu estarei aqui.”

A manifestação em BH foi organizada por grupos conservadores e bolsonaristas, como Direita BH, Pró Brasil e Conservadores em Ação. Faixas e discursos contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o STF marcaram o ato. Dentre os principais motes estavam a defesa da anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro e o pedido de impeachment de Moraes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estiveram presentes o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), os deputados estaduais Bruno Engler e Eduardo Azevedo (ambos do PL) e os vereadores Pablo Almeida (PL), Flávia Borja (DC), Vile Santos (PL) e Irlan Melo (Republicanos).