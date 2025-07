Governo Trump sanciona Moraes com lei Magnitsky

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governo de Donald Trump nos Estados Unidos decidiu sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na lei Magnitsky. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano, nesta quarta-feira (30/7).

A medida já havia sido ventilada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que no último dia 18 de julho anunciou a revogação de vistos de ministros do STF e seus parentes. A medida é mais uma retaliação do governo Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), julgado no Supremo por uma suposta tentativa de golpe em 2022.

A Lei Magnitsky é geralmente usada pelos EUA para punir pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou corrupção. A medida coloca uma série de restrições financeiras ao ministro do Supremo, incluindo o congelamento de ativos nos Estados Unidos e a proibição de usar sistemas norte-americanos de pagamento e seus bancos.

A medida foi criada em homenagem a um advogado russo que morreu na prisão após denunciar um esquema de desvio de dinheiro e usada para punir oligarcas e autoridades russas.

O texto foi aprovado pelo Congresso Americano, em 2012, e sancionado pelo então presidente Barack Obama.