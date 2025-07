Brasileiros invadem redes de deputado italiano que localizou Zambelli

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado italiano Angelo Bonelli recebeu uma enxurrada de comentários de brasileiros depois de colaborar com a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em Roma. A parlamentar, condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi capturada na terça-feira (29/7), com a ajuda direta do parlamentar italiano.

Bonelli foi quem forneceu o endereço da brasileira à polícia italiana após cobrar publicamente uma resposta das autoridades sobre o fato de uma pessoa condenada no Brasil estar vivendo livremente na Itália. Segundo ele, a informação chegou por volta das 18h40 (no horário local) do dia 29, e a prisão foi efetuada cerca de duas horas depois, no bairro Aurelio, em Roma.

Desde então, seus perfis oficiais nas redes sociais — especialmente o Instagram — foram tomados por mensagens de brasileiros, com elogios, agradecimentos e até convites para festas. Alguns dos comentários viralizaram por sua criatividade e tom bem-humorado.

“REPRISAREMOS ‘TERRA NOSTRA’ em gratidão aos senhores ”, escreveu um perfil em referência à novela que narra a história de imigrantes para trabalhar no Brasil. “Te amamos, Bonelli! Quando vier ao Brasil, dá um salve... Vamos começar uma campanha pro Dudu [Eduardo Paes] te dar a chave da cidade... depois: partiu Pedra do Sal e caipirinha!”, sugeriu um carioca.

“Obrigado, senhor deputado, por colaborar. Ano que vem venha passar o Carnaval em Recife, conhecer o de Olinda!”, escreveu um pernambucano. “Vamos providenciar pra esse querido um CPF, carteirinha do SUS, uma caipirinha, um chinelo Havaianas e uma cadeira na praia”, sugeriu outro internauta.

Outros seguidores, embora em tom mais sério, agradeceram pela postura firme de Bonelli contra a impunidade. “GRATIDÃO! Você sozinho já fez mais pelo Brasil do que os políticos amigos do Bolsonaro juntos”, apontou um perfil.

Ameaças de morte

Apesar da repercussão positiva, o deputado revelou estar sofrendo retaliações. Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (30/7), Bonelli afirmou que está recebendo “numerosas ameaças, inclusive de morte” por ter denunciado Zambelli às autoridades italianas. Mesmo assim, ele defendeu sua atuação.

“Acredito ter desempenhado meu dever de cidadão, ao contrário de quem pensava em se tornar intocável explorando a cidadania italiana”, diz em nota. Bonelli é líder da Aliança Verdes e Esquerda (AVS), uma coligação de centro-esquerda, e tem histórico de atuação progressista.

A Sardenha, segunda maior ilha do Mediterrâneo, é um destino que combina beleza natural deslumbrante, rica história e cultura vibrante. Não por acaso tem fama mundial. Imagem de Marko Tomic por Pixabay Situada no sul da Itália, a ilha é um verdadeiro paraíso, com praias de águas cristalinas, cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagens montanhosas que encantam os visitantes. wikimedia commons Maurizio Panicara Com uma herança cultural que mistura influências de diversos povos, como romanos, árabes, bizantinos e cartagineses, a Sardenha é um destino que, além de suas praias e paisagens deslumbrantes, convida à exploração de sua história fascinante. Imagem de Dagmar Scherf p Que tal conhecer um pouco mais desses encantos naturais e deslumbrantes? Fique conosco e perca o fôlego com imagens maravilhosas desta linda ilha. Imagem de 3021795 por Pixabay A Sardenha é amplamente reconhecida por suas praias de águas turquesa e paisagens naturais únicas. A Costa Leste da ilha é particularmente famosa, com destaque para a famosa Cala Luna. Youtube/Sardegna World Com suas águas cristalinas e formações rochosas impressionantes, Cala Luna é uma das praias mais icônicas da Sardenha. Este paraíso escondido, acessível apenas por barco ou por uma trilha desafiadora, é ideal para nadar, praticar snorkeling e admirar a beleza intocada da natureza. Youtube/Sardegna World Além de Cala Luna, o Arquipélago de La Maddalena, ao norte da ilha, é outro destino imperdível para quem visita a Sardenha. Composto por ilhas e ilhotas rodeadas por águas claras e tranquilas, o arquipélago é perfeito para passeios de barco, mergulho e relaxamento. Youtube/Giuseppe Chironi Photography As praias de areia branca e as águas turquesa são ideais para quem busca um ambiente paradisíaco e menos agitado. Para conhecer melhor o arquipélago, o ideal é alugar um barco ou participar de excursões que levam os visitantes pelas ilhas mais isoladas e preservadas da região. Youtube/Giuseppe Chironi Photography A Sardenha não se destaca apenas pelas suas praias. O Parque Nacional Gennargentu, uma vasta área montanhosa no interior da ilha, concede uma relação mais intimista com a natureza. Youtube/OneClick2Go Este parque é um dos maiores e mais importantes da Sardenha, repleto de biodiversidade, e oferece a oportunidade de explorar aldeias tradicionais sardenhas. Youtube/OneClick2Go A região é perfeita para quem gosta de caminhadas e aventuras ao ar livre, com trilhas que levam os visitantes a picos altos, onde é possível admirar uma vista panorâmica das montanhas e vales que formam o interior da ilha. Youtube/hikingiberia Para aqueles que buscam uma experiência mais isolada e tranquila, a Ilha de Caprera, no nordeste da Sardenha, é um destino fascinante. Youtube/Samburu LaBricole A famosa Spiaggia di Cala Coticcio, considerada uma das mais belas da região, é conhecida como o "Tahiti da Sardenha" devido à sua incrível piscina natural formada por águas cristalinas. Youtube/Sardegna World O acesso à praia pode ser feito de barco ou por uma trilha de dificuldade moderada, que leva os visitantes a um dos lugares mais paradisíacos da ilha. Youtube/Sardegna World Embora a Sardenha seja amplamente conhecida por suas belezas naturais, sua história e patrimônio cultural são igualmente fascinantes. Or kriminal wikimedia commons A ilha possui um grande número de sítios arqueológicos que revelam a rica história das civilizações que a habitaram ao longo dos séculos. Youtube/Sardegna World Um dos locais mais emblemáticos é o Vale dos Nuragues, onde se encontra o Su Nuraxi, um sítio arqueológico pré-histórico classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Youtube/Sardegna World O Su Nuraxi é um complexo de torres de pedra construído pelos antigos nurágicos, povo que habitou a ilha entre 1800 e 300 a.C., e ainda hoje desperta o interesse dos arqueólogos devido aos seus mistérios e à complexidade de suas construções. Youtube/Sardegna World Cagliari, a capital da Sardenha, é outro destino importante para quem deseja mergulhar na história da ilha. O centro histórico, conhecido como Castello, é uma área pitoresca composta por ruas de paralelepípedo, com um patrimônio que remonta aos tempos fenícios, romanos e cartagineses. Youtube/Before You Go A cidade abriga monumentos antigos, como o anfiteatro romano do século II, esculpido na rocha, e o Bastione San Remy, de onde se tem uma vista panorâmica impressionante da cidade e do mar. Youtube/Sardegna-Blu A comida sardenha é uma das mais autênticas e saborosas da Itália, com pratos típicos como a porceddu (leitão assado) e o pane carasau (pão fino e crocante), que fazem parte das tradições gastronômicas locais. Youtube/Receitas do Cookaround Além disso, a Sardenha oferece um estilo de vida único, que mistura o charme do antigo e do moderno. Embora seja famosa pela Costa Esmeralda e pelos resorts de luxo, a ilha preserva um estilo mais simples e rústico em suas aldeias e pequenas cidades. Youtube/Explore Italy A Sardenha é um destino que oferece uma combinação perfeita de belezas naturais, rica história, cultura vibrante e uma excelente gastronomia. Imagem de 3021795 por Pixabay Seja nas suas praias paradisíacas, em suas montanhas e parques naturais, ou nos sítios arqueológicos que revelam sua fascinante história, a ilha é um lugar que encanta e surpreende em cada esquina. É, assim, uma daquelas viagens inesquecíveis para quem quiser conhecer o Mediterrâneo. goldpicasa/Wikimedia Commons Voltar Próximo

Nas redes sociais, faz críticas a governos de extrema direita, já se posicionou contra os ataques de Israel à Faixa de Gaza, e publicou mensagens em apoio à comunidade LGBTQIA+. Em 2022, chegou a postar uma foto ao lado da ministra Marina Silva em apoio à candidatura de Lula.

Prisão de Zambelli

A deputada Carla Zambelli foi presa dois meses depois de o STF decretar sua prisão. Segundo a Polícia Federal, ela foi encontrada no apartamento em que morava. A defesa da parlamentar, no entanto, sustenta que ela se entregou voluntariamente.

Zambelli foi condenada por contratar o hacker Walter Delgatti Neto para invadir sistemas do CNJ e inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, com a assinatura do próprio magistrado.

Desde que fugiu para a Itália, Zambelli vinha dando entrevistas dizendo ser “intocável” por ter cidadania italiana — o que provocou a reação pública de Bonelli. “É uma vergonha. Ninguém é intocável. Se Zambelli chegar à Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano”, disse em entrevista ao UOL, em junho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, ela aguarda o processo de extradição em uma penitenciária feminina em Roma. A decisão final caberá ao Ministério da Justiça italiano.