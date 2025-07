Carla Zambelli: "Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena"

Antes de ser presa na tarde desta terça-feira (29/7), a deputada Carla Zambelli afirmou em vídeo, enviado para aliados, que se entregaria à Justiça da Itália com "o coração sereno". Como as redes sociais da congressista estão bloqueadas no Brasil, o vídeo foi divulgado em postagem do advogado Fabio Pagnozzi.

No vídeo, ela afirma que não pretende voltar ao Brasil para cumprir pena. "Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo e democrático", disse. Ela ainda acusou Alexandre de Moraes e os demais ministros do STF de atuarem como "ditadores" e voltou a dizer que é vítima de uma perseguição política.

Segundo o advogado Fabio Pagnozzi, a estratégia da defesa era demonstrar às autoridades italianas que Zambelli não estava foragida. No entanto, a deputada deixou o Brasil dias após ter sido condenada a 10 anos de prisão. Com isso, a Polícia Federal sinalizou a Interpol, no qual incluiu o nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da organização.

"Ela decidiu colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando seu endereço para comprovar que não estava se escondendo", disse. A defesa informou que irá recorrer para evitar a extradição e buscar que a deputada seja julgada fora do Brasil.

A detenção foi confirmada pelo Ministério da Justiça, que destacou que a parlamentar é alvo de uma condenação unânime do STF por crimes de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica. De acordo com as investigações, Zambelli planejou e coordenou, com auxílio de um hacker, a inserção de documentos falsos no sistema do CNJ, entre eles alvarás de soltura e até um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes.

Agora, caberá à Justiça da Itália decidir sobre a permanência de Zambelli no país ou extradição para o Brasil, onde deverá cumprir a pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal.

Confira o vídeo:

Confira a transcrição do vídeo enviado por Carla Zambelli antes da prisão

Eu vou me apresentar às autoridades italianas. Estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas da Supremo Corte. Estou tranquila. Calma, tranquila, o coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso.

Quando diz que era intocável, é porque o sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou cinco vezes o depoimento dele.

Seis depoimentos cada um dizendo uma coisa diferente sobre sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. O que é isso se não uma perseguição política? E eu vou continuar lutando aqui da Itália para que depois eu possa voltar para o nosso país. Eu sei que Deus tá olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com ele.

E, é por isso que com alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades porque eu não estou aqui fugindo. Eu estou aqui resistindo e vou continuar resistindo por vocês, pelos meus amigos e pela minha família, principalmente. Pela nossa pátria, pelo nosso país. Contem comigo hoje e sempre.

E podem ter certeza que todas as adversidades só fizeram de mim uma mulher mais forte, mais resistente e com muito mais fé. Eu confio que tudo isso vai passar. À noite, às vezes, fica mais escura antes de amanhecer, mas quando amanhece e vai amanhecer, Deus é quem vai estar cuidando de nós e da nossa pátria.

Não desista, resista. Um grande abraço a todos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia