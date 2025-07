‘Se tiver como acarear com uma foragida, Delgatti está à disposição’, diz advogado

A defesa de Carla Zambelli, deputada foragida, quer que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ) promova uma acareação entre ela e o hacker Walter Delgatti no processo que pode determinar sua cassação. Zambelli foi condenada a dez anos de prisão pelo STF por, junto com o hacker, tentar invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Delgatti, preso há mais de um ano, recebeu uma pena de oito anos e três meses.

“Se houver possibilidade jurídica de uma foragida aparecer em uma acareação, Walter Delgatti está à disposição para o que for necessário”, disse à coluna o advogado do hacker, Ariovaldo Moreira.

O advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, afirmou à coluna que já encaminhou para a CCJ o pedido de acareação no processo instaurado sobre sua cassação. Além de condená-la à prisão, o STF determinou que ela seja cassada. Assim, o processo se iniciou na CCJ. “Se a CCJ entender que deve ter essa acareação, sera por videoconferência”, afirmou Pagnozzi.

Se antes estava reticente, o PL na última semana já declarou que vai tentar manter o mandato de Zambelli, que está foragida na Itália e, oficialmente, na Câmara, está sob licença particular.