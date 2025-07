Vídeo: com armas no colo, deputado do RJ faz ameaças e anuncia chegada de fuzil

O deputado estadual do Rio de Janeiro Giovani Ratinho, do Solidariedade, publicou um vídeo com duas armas em tom de ameaça a “supostos políticos que gostam de ameaça através de seus puxa-sacos”. No vídeo, Ratinho diz que seus seguranças são “sanguinários”.

O parlamentar, que é aliado do governador Cláudio Castro, disse que esses supostos políticos, a quem chama de “vagabundos covardes”, fizeram com que ele saísse com seu carro blindado.

“Eu gosto é sem blindagem, é com emoção, não tenho medo dos comédias de plantão”, afirmou o deputado no vídeo.

Ratinho também disse que adquiriu um “556”, um fuzil semi automático, com três carregadores de 30 munições. “Vem para o abismo, não tenho nada a perder nessa vida”, seguiu o deputado, que mostrou duas glocks em seu colo.

O político de São João de Meriti, município na Baixada Fluminense, mostrou seus dois seguranças, que denominou de “sanguinários” e “crias do morro do Carrapato”.

Nesta terça-feira, 29, o deputado registrou um boletim de ocorrência sobre supostas ameaças que vem sofrendo pelo seu WhatsApp. À coluna, Ratinho disse que “acredita que as ameaças estejam partindo do atual governo municipal” de São João de Meriti. O município é controlado por Leo Vieira, do Republicanos.

Ratinho afirmou ter porte de arma e que está aguardando o Exército liberar a compra do fuzil. No vídeo, ele afirmou já ter adquirido. O deputado também afirmou que falou que seus seguranças seriam “sanguinários” em tom de “deboche”.

Procurado pela coluna sobre o vídeo com ameaças do deputado, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, não respondeu.