O erro estratégico de Carla Zambelli

Presa em Roma nesta terça-feira, 29, a deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) esperava que, por possuir cidadania italiana, teria mais chances de permanecer solta no país europeu. O desfecho desse caso mostra que ela pode ter cometido um erro estratégico.

Zambelli deixou o Brasil poucos dias antes de ser condenada em maio pelo STF (Supremo Tribunal Federal) à pena de 10 anos de prisão em regime inicial fechado e à perda do mandato por invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela passou por Argentina e Estados Unidos antes de chegar ao endereço onde foi encontrada. A prisão definitiva foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes no começo de junho,

Com a piora das relações entre Brasil e Estados Unidos por causa do tarifaço, Zambelli poderia ter seguido o caminho seguido pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, condenado em 2021 por calúnia contra a cineasta Estela Renner. Ele vive nos Estados Unidos, onde tramita desde 2023 um pedido de sua extradição feito pela Justiça brasileira.

Até quinta-feira, 31, as autoridades italianas devem decidir se Zambelli fica detida no país, em prisão domiciliar, se será solta ou extraditada para o Brasil para cumprir pena.