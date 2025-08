Michelle chama Lula de 'cachaceiro' e 'sem-vergonha' em ato no Pará

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) participou, neste domingo (3/8), de uma manifestação com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Belém (PA). Em cima de um carro de som, ela fez duras críticas ao governo Lula (PT) e à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante o discurso, Michelle acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de promover alianças com “comunistas e ditadores” e de entregar as riquezas nacionais. “Lula está mandando nossas riquezas para fora, fazendo aliança com comunistas e ditadores. Isso não vamos aceitar”, declarou.

Em tom exaltado, classificou o petista como “irresponsável”, “mentiroso” e “cachaceiro sem-vergonha”. “Ele não é macho para assumir as suas falas”, afirmou.

Michelle também disse que os apoiadores de Bolsonaro estariam sendo vítimas de perseguição e defendeu uma reação mais firme da base bolsonarista. “Nós estamos passando por uma perseguição da nossa liberdade de expressão e da nossa liberdade religiosa”, discursou.

Neste domingo, manifestantes em todo o país se reuniram em defesa de Bolsonaro e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro não pôde participar por estar impedido de sair de casa aos finais de semana por determinação da Suprema Corte. A restrição faz parte de um conjunto de medidas cautelares impostas por Moraes. Além do recolhimento domiciliar noturno, o ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, proibido de manter contato com diplomatas e impedido de usar redes sociais.