Michelle pede sete dias de jejum por Bolsonaro

Michelle Bolsonaro (PL), ex-primeira-dama do Brasil, publicou em suas redes sociais um pedido de jejum de duração de uma semana e orações pela saúde de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente se recupera de uma cirurgia para liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Segundo ele, seria uma "herança" da facada que sofreu na campanha de 2018 .

"Queridos irmãos, jejum e oração pela restauração plena da saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Convoquem seus líderes, familiares e amigos", diz a postagem. Michelle pediu sete dias de clamor, com início à meia-noite de domingo (20/4) para segunda-feira (21/4) e término à meia-noite do dia 27 para 28.

Apesar do pedido de jejum e oração, conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star neste domingo (20/4), em Brasília, Jair Bolsonaro continua evoluindo de forma positiva. Conforme a equipe médica, o ex-presidente apresenta pressão arterial controlada e boa resposta ao tratamento pós-operatório.

O paciente segue em jejum oral, sendo alimentado exclusivamente por meio de nutrição parenteral e passa por sessões de fisioterapia motora. Não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A equipe médica classificou a cirurgia, a sétima desde o atentado, como complexa, tendo durado 12 horas.

