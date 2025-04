Bolsonaro apresenta boa evolução e segue na UTI e sem previsão de alta

Por Wal Lima

O estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro continua evoluindo de forma positiva, segundo boletim médico divulgado neste domingo (20/4) pelo Hospital DF Star, onde Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Brasília.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro apresenta pressão arterial controlada e boa resposta ao tratamento pós-operatório. Apesar da melhora clínica, ele segue em jejum oral, sendo alimentado exclusivamente por meio de nutrição parenteral.

As sessões de fisioterapia motora e as medidas de reabilitação continuam sendo intensificadas diariamente, como parte do processo de recuperação. Ainda segundo o hospital, não há previsão de alta da UTI e permanece a recomendação de não receber visitas, a fim de preservar seu estado clínico e acelerar a reabilitação.

A equipe médica acompanha de perto a evolução do quadro e divulga os boletins de saúde do ex-presidente diariamente.

Bolsonaro passou mal no dia 11 de abril, durante uma agenda partidária no Rio Grande do Norte. No dia seguinte ele chegou em Brasília, onde passou por uma cirurgia na região do abdômen que durou mais de 12h.

Veja publicação de Bolsonaro neste domingo: