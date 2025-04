Bolsonaro usa redes para criticar asilo para ex-primeira-dama do Peru

Internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (18/4) para criticar o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia.

Pelo X, antigo Twitter, Bolsonaro afirmou que “corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como ‘perseguidos políticos’, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o instituto do asilo para se solidarizar com quem rouba do próprio povo”.

Nesta sexta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, por razões humanitárias.

"Foi concedido com base na Convenção de Caracas e também na legislação brasileira. Do nosso ponto de vista, foi igualmente fundamentado em razões humanitárias", disse à GloboNews.

O asilo diplomático foi concedido tanto à ex-primeira-dama, condenada à prisão nesta semana pela Justiça peruana por lavagem de dinheiro, como ao filho dela de 14 anos.

Na mesma publicação, Bolsonaro também criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que interrompeu o processo de extradição do búlgaro Vasil Gergiev Vasilev, preso no Brasil por crimes cometidos na Espanha. A decisão de Moraes teve como justificativa a “reciprocidade”, já que a Justiça espanhola negou a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, pelos crimes de ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

“Traficantes internacionais são mandados para casa numa confusão vergonhosa que instrumentaliza a Justiça para fazer ‘retaliação diplomática’ contra a Espanha — país que, assim como os Estados Unidos e a Argentina, já reconhece a motivação política por trás de decisões proferidas nos inquéritos intermináveis de Alexandre de Moraes e enxerga a criminalização absurda da opinião em nosso território”, escreveu o ex-presidente na rede social.

Na rede social, o ex-presidente afirmou que as decisões fazem com que a imagem do Brasil no exterior seja dilacerada “por quem deveria defendê-la”, além de trazerem insegurança jurídica e instabilidade, minarem a credibilidade do Judiciário e gerarem custos cada vez mais altos para o país.

"A nossa justiça não pode continuar sendo usada como instrumento de vingança de acordo com os caprichos e vontades de um único homem. Nenhuma democracia sobrevive quando a balança da justiça é usada como arma, e não como garantia de liberdade e de direitos".