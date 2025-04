Morre mãe do presidente da Câmara de BH, Juliano Lopes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Dona Sônia, a mãe do vereador Juliano Lopes (Podemos), presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), morreu neste domingo (20/4). O parlamentar comunicou a perda por meio das redes sociais. Ela tinha 78 anos.

Em uma mensagem emocionada, Juliano destacou a importância da mãe em sua trajetória. “Ela foi pai e mãe ao mesmo tempo. Tudo que sou na vida eu agradeço a Deus, minha mãe e minha família”, escreveu.

O vereador afirmou que seguirá buscando ser alguém de quem ela “continue sentindo orgulho”.

“Meu amor nunca irá acabar e sempre levarei você comigo. Obrigado mãe, por me amar e aceitar como eu sou. Obrigado mãe por ter esse enorme coração e querer ajudar a todos sempre. Obrigado mãe por ter vivido 78 anos do meu lado me apoiando, ajudando e sempre confiando em mim”, disse.

