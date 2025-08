Nikolas pede Moraes 'atrás das grades' e Lula com tornozeleira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) subiu o tom neste domingo (3/8), durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, ao pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para o parlamentar, o petista deveria estar usando tornozeleira eletrônica, enquanto Moraes “deveria estar atrás das grades”.

“Estamos aqui para que o Lula use tornozeleira eletrônica. E para que o Alexandre de Moraes esteja atrás das grades”, afirmou, ao lado de apoiadores. “Ministro, você sem a toga não é nada”, disparou.

Nikolas também exibiu o celular ao público para mostrar uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), impedido de comparecer ao ato por força de medidas cautelares impostas pelo STF. “Tentaram calar o homem, mas levantaram milhões de vozes. Jair Bolsonaro, muito obrigado, nós te amamos”, declarou. O parlamentar ainda classificou o ex-mandatário como “o galego mais amado desse país” e completou: “Isto aqui, Jair Bolsonaro, é a sua força, sua voz, mesmo estando preso dentro de casa”.

Em discurso inflamado, Nikolas atacou decisões recentes do Supremo e disse que os apoiadores do ex-presidente não vão recuar. “Eles acharam que nós íamos desistir. Se lascou, Alexandre de Moraes. Enquanto houver um brasileiro de camisa verde e amarela, a gente não vai se curvar”, disse. “O STF não está acima do Brasil. O Brasil está acima do STF.”

O deputado também criticou a atuação do Judiciário durante as eleições de 2022 e classificou como golpe o suposto impedimento de Bolsonaro de concorrer as eleições em 2026. “Dia 8 de janeiro não foi golpe. Sabe o que é golpe? É não deixar Bolsonaro disputar as eleições”, afirmou. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, não pode concorrer às eleições de 2026.

O deputado anunciou que deve ser apresentado nos próximos dias o 30º pedido de impeachment contra Moraes. Ao final de sua fala, Nikolas fez um apelo aos senadores. “Ou os senadores expurgam Moraes do STF, ou nós vamos expurgar vocês nas eleições”, ameaçou. Ao encerrar, afirmou que sua luta é em nome de um “Brasil verde e amarelo” e disse que os atos de hoje são apenas o começo. “Sabe quando nós vamos parar? Nunca. O Brasil é nosso. Essa nação é nossa. E hoje não é o último.”

Segundo o parlamentar, o próximo ato na Avenida Paulista deve acontecer no dia 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil.

Na manhã deste domingo, Nikolas também marcou presença na manifestação bolsonarista em BH, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul.