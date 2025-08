Quem são os políticos que participaram da manifestação pró-Bolsonaro em BH

A manifestação “Reaja Brasil”, realizada neste domingo (3/8), na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, reuniu uma série de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato teve pautas como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além da defesa da anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, participou à distância por meio de uma chamada de vídeo exibida no telão do evento. Atualmente nos Estados Unidos, ele afirmou que só está livre por estar fora do Brasil e disparou contra Moraes. “Estou pouco me lixando para o que você pensa de mim”, disse. O parlamentar também alegou que busca apoio de autoridades internacionais para impor sanções ao ministro.

Além de Eduardo, nomes de peso do Legislativo mineiro marcaram presença no ato.

Veja quem são os políticos que estiveram na manifestação:

Senado Federal

Cleitinho (Republicanos)

Câmara dos Deputados

Domingos Sávio, presidente estadual do PL em Minas Gerais

Eros Biondini (PL-MG)

Junio Amaral (PL-MG)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)

Antonio Carlos Arantes (PL)

Bruno Engler (PL)

Chiara Biondini (PP)

Coronel Henrique (PL)

Eduardo Azevedo (PL)

Gustavo Santana (PL)

Lincoln Drumond (PL)

Sargento Rodrigues (PL)

Câmara Municipal de Belo Horizonte

Braulio Lara (Novo)

Flávia Borja (PL)

Irlan Melo (PSD)

Neném da Farmácia (Mobiliza)

Pablo Almeida (PL)

Sargento Jalyson (PL)

Uner Augusto (PL)

Vile (PL)

A manifestação foi convocada por grupos como Direita BH, Pró Brasil e Conservadores em Ação e contou com faixas e discursos contra o presidente Lula e o STF.