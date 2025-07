Lei Magnitsky faz Moraes virar meme: ‘eu empresto o cartão’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A decisão dos Estados Unidos de sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, provocou reações sérias no meio político e diplomático. No entanto, nas redes sociais, o clima foi de piadas e memes.

A sanção inclui três punições principais: proibição de entrada nos EUA, bloqueio de bens e restrições econômicas com empresas americanas. Em tese, Moraes pode ser impedido de usar cartões de crédito como Visa, MasterCard e American Express, além de sofrer dificuldades em acessar serviços digitais e bancários ligados a instituições dos EUA.

Mas enquanto analistas debatem os impactos reais da medida, a internet já decretou seu veredito: nada muda na prática. Um dos posts trazia ironia em forma de informação. “O que muda sobre a prisão de Bolsonaro após Xandão ser sancionado na Lei Magnitsky - A THREAD; Nada. Fim da thread”, diz a publicação.

O tom brincalhão resume o sentimento de boa parte dos brasileiros: de que a medida tem mais peso simbólico do que prático, já que Moraes não tem bens conhecidos nos Estados Unidos, nem costuma circular por lá. Desde julho, inclusive, o ministro já estava com o visto americano cancelado, assim como de familiares e aliados, após declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Mas, mesmo se houver alguma mudança, os internautas mostraram que vão ajudar o ministro. “Oi Alexandre de Moraes, caso quiser (sic) tirar uma geladeira e precisar de cartão de crédito, me chama na DM que eu te empresto o meu”, escreveu um internauta.

“Eu tenho zero problema em pagar o almoço do Alexandre de Moraes, caso ele não possa mais usar Alelo”, disse outro, citando o vale refeição. A ida do ministro ao jogo do Corinthians também foi elogiada. “Alexandre de moraes hoje: chegou de mãos dadas com a esposa no jogo do corinthians; viu a vitória do time contra o maior rival; nem se importou com a lei magnitsky. O craque do jogo”, brincou um perfil. Veja mais:

alexandre de moraes hoje:



- chegou de mãos dadas com a esposa no jogo do corinthians



- viu a vitória do time contra o maior rival



- nem se importou com a lei magnitsky



O craque do jogo pic.twitter.com/nIXfIHoiZO — Balota Romântico (@balotaromantico) July 31, 2025

o visto do alexandre de moraes não vai ser revogado porque já expirou há dois anos e ele não se preocupou em renovar porque não pretende ir pros estragos fudidos

é o maior careca do brasil mesmo pic.twitter.com/DamRI4Bdbr — louie ponto (@louieponto) July 31, 2025

Oi Alexandre de Moraes



Caso quiser tirar uma geladeira e precisar de cartão de crédito, me chama na DM que eu te empresto o meu.



Valeu! — Presley (@eupresley) July 30, 2025

morrendo com a notícia que o Alexandre de Moraes não tem bens e nem dinheiro nos EUA, ou seja, a Lei Magnitsky não adiantou nada



pic.twitter.com/WKN1Pjfgoz — Matheus (@matheuscaseca) July 30, 2025

Toma aí sua Lei Magnitsky

???????????????? pic.twitter.com/J3O79qGL8o — Mais Brasil (@maisbrasil) July 31, 2025

No entanto, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoram a sanção. "Que chegue urgente aos EUA, está na hora da Lei MAGNITSKY pra ele e Barroso, não devemos ter dó", escreveu um perfil. "Ultimamente eu tenho gastado tanto dinheiro comprando coisa no cartão de crédito que estou torcendo pro Trump estender a lei magnitsky a mim pra eu não poder mais usar meu cartão", ironizou outro. Veja algumas postagens:

????TV: Manuela Dias planeja incluir a lei Magnitsky na trama de Vale Tudo. A personagem Raquel deve sofrer sanções após Heleninha viajar para os EUA para fazer lobby no congresso

Assim como na Rússia, também haverá um terremoto em Vila Isabel, destruindo o prédio onde Raquel mora pic.twitter.com/88Ejp0jA0U — joelho do amor do neymar (@alechandrestf) July 30, 2025

A Magnitsky é uma Lei americana onde o governo sanciona indivíduos por violações de direitos humanos ou corrupção significativa.



Vale simultaneamente nos seguintes lugares:

EUA

Canadá

Reino Unido

União Europeia (27 países)

Austrália

Países Bálticos (Estônia, Letônia, Lituânia) pic.twitter.com/yk9W3vY7X5 — Brazil enDireita! ???? ???????? ???????? (@BrazilenDireita) July 30, 2025

Lei Magnitsky chegou!



Agora o lerdão vai receber o doce dele por perseguir o Bolsonaro e prender a galera do 08/01 pic.twitter.com/nPwH730MKx — Lex Luthor (@LexLuthor228) July 30, 2025

Calma, Lindinho. Está chorando e já mandando o vídeo, que amor!

A Lei Magnitsky ( aprenda a dizer o nome certinho, tá?) é aplicada quando há violação de direitos humanos e,nisto,o sancionado e vocês da turma dele são experts. pic.twitter.com/GJz9mb1USc — Regina Lilah ????????Véia de Direita (@LilahRegina) July 30, 2025

O que é a Lei Magnitsky?

Criada em 2012 nos EUA, a Lei Magnitsky foi pensada para punir violadores de direitos humanos e corruptos em escala global. Apesar de ter nascido como uma resposta a abusos na Rússia, foi ampliada em 2016 para incluir indivíduos de qualquer país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sanção imposta a Moraes não exige julgamento: é uma decisão administrativa baseada em relatórios, denúncias e investigações de terceiros. Segundo especialistas, pode afetar cartões de crédito, contas bancárias, acesso a serviços de nuvem e até redes sociais — mas na prática, isso depende de decisões das empresas envolvidas, e nem sempre acontece.