Moraes é vaiado por torcedores e mostra dedo do meio em jogo de futebol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes esteve, na noite dessa quarta-feira (30/7), no jogo Corinthians x Palmeiras, horas depois de ter sido sancionado pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, normalmente empregada contra ditadores e outros violadores de direitos humanos. O magistrado esteve na Neo Quimica Arena ao lado da esposa, no primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Da arquibancada, o ministro foi visto acenando para o público. O jornal Estado de S.Paulo publicou foto de momento em que Moraes faz um gesto obsceno com o dedo médio da mão direita da arquibancada.

???? FLAGRANTE: Alexandre de Moraes foi flagrado mostrando o dedo do meio ???????? durante o jogo do Corinthians na Neo Química Arena!?O gesto gerou burburinho nas redes ????

Também nesta quarta, o magistrado foi alvo de sanções econômicas via lei Magnitsky. Segundo o governo dos Estados Unidos, o ministro tem agido contra a liberdade de expressão e perseguido Bolsonaro e aliados.

Horas depois, o STF soltou nota em apoio ao ministro.