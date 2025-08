‘Fazemos isso por vocês’, diz Cleitinho sobre ocupação da mesa do Senado

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) participou da ocupação da mesa do Senado junto com a oposição nesta terça-feira (5/8) em processo de obstrução. O grupo quer avançar nas suas pautas prioritárias, em especial o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A oposição vai obstruir tudo aqui. Não vai passar nada, a não ser que seja a favor do povo. A gente está fazendo isso por vocês”, disse Cleitinho em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do senador Magno Malta (PL-ES).

O senador mineiro pediu para que o colega bolsonarista falasse sobre o objetivo do protesto do grupo. Segundo Malta, a oposição só vai deixar a mesa do Senado quando for recebida pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e colocar para votar o impeachment de Moraes.

“Davi Alcolumbre tem que entender o tamanho dele enquanto presidente desta casa, e colocar para votar. Estamos aqui pelo fim do foro privilegiado, e pela anistia dos inocentes. Estamos aqui ad eternum, até o momento que Davi Alcolumbre nos receba para dar positividade. Nós não sairemos daqui sem algo concreto para entregar à população”, disse o senador capixaba.

Pela manhã, o grupo se reuniu na frente do Congresso para uma coletiva de imprensa, onde anunciaram o que foi chamado de “Pacote da Paz”. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), as medidas vão nortear o trabalho da oposição no segundo semestre. Além do impeachment de Moraes, o grupo defende a anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023 e o fim do foro privilegiado.