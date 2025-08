Bolsonaro é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o termo mais buscado do Brasil nas últimas 24 horas, mostra relatório do Google Trends, consultado pela reportagem na manhã desta terça-feira (5).

De acordo com a ferramenta de monitoramento de tendências, Bolsonaro registra um volume de pesquisa de cerca de 500 mil, iniciado nesse segunda-feira (4), às 18h. A busca segue o decreto de prisão domiciliar do direitista, assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

O segundo termo mais buscado no país no período é a partida entre Santos e Juventude, disputada nessa segunda-feira, no Morumbis. O tema alcançou um volume de pesquisa de cerca de 500 mil buscas. O jogo terminou com vitória do alvinegro da Vila Belmiro por 3 a 1, com dois gols marcados por Neymar.

Já o terceiro termo mais buscado no país no período é o amistoso entre Liverpool e Athletic Bilbao, que registrou um volume de pesquisa de cerca de 200 mil, iniciado nesse segunda-feira (4), às 12h. Os Reds venceram por 3 a 2.