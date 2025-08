Parlamentares passam a noite no Congresso contra prisão de Bolsonaro

Deputados e senadores da oposição passaram a noite ocupando as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os parlamentares fizeram um esquema de revezamento. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) gravou um vídeo às 4h40 e anunciou que ficaria no Senado até às 6h, depois outro senador assumiu o lugar dele.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), explicou que cada parlamentar fica cerca de 3 horas na Mesa Diretora, descansa 6 horas e vem outro turno. Cada turno conta com no mínimo 12 parlamentares.

A ação de ocupar o Congresso foi anunciada em entrevista coletiva na terça-feira (5/8), quando deputados e senadores informaram que iriam obstruir as votações na Câmara e no Senado até que a direção das duas Casas decidisse colocar em votação matérias classificadas por eles como “pacote da paz”.

Entre os pedidos estão anistia ampla e irrestrita aos acusados pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro em 2023, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e uma proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado.

Em uma publicação na noite desta terça-feira, o senador Izalci Lucas (PL-DF) explicou que o revezamento é uma estratégia da direita para fazer uma ocupação sem que seja necessário "comer marmita no Plenário".

A situação fez com que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinasse o cancelamento da sessão do Plenário de terça-feira (5/8). Motta agendou para esta quarta-feira (6/8) uma reunião de líderes para tratar da pauta da semana. Segundo ele, o Parlamento deve ser a "ponte para o entendimento".

Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Camara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida… — Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 5, 2025

Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um apelo para que os trabalhos sejam retomados “com respeito, civilidade e diálogo” no Congresso Nacional. Ele também informou que fará uma reunião de líderes, ainda sem data anunciada.

“O Parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das Mesas das Casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Faço, portanto, um chamado à serenidade e ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade e diálogo, para que o Congresso siga cumprindo sua missão em favor do Brasil e da nossa população”, afirmou Alcolumbre.