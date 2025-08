Em greve de silêncio contra Moraes, bolsonaristas fazem mímica na Câmara

Políticos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adotaram uma greve de silêncio em protesto as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no retorno das atividades nesta terça-feira (5/8) e para se comunicarem passaram a adotar mímica.

Só vale mímica, hein pic.twitter.com/r4Y9gsgBdS — Túlio Amâncio (@tulio_amancio) August 5, 2025

Os deputados, que estiveram presentes no Plenário com fitas adesivas na boca, afirmaram que o voto de silêncio será mantido até que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi preso domiciliarmente por descumprir medidas cautelares, seja liberado.

Nas imagens é possível ver o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ) fazendo sinalizações incompreensíveis para seus colegas bolsonaristas.

Moraes alegou que as chamadas de vídeos feitas com apoiadores, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), demonstram uma tentativa de burlar a proibição para que ele faça uso das redes sociais.

Devido a isso, o ministro decretou a prisão domiciliar do ex-presidente e acrescentou às medidas cautelares, a proibição de uso de celular e que as visitas devem ser autorizadas pela Justiça, sendo assim, apenas poderia manter contato com sua esposa Michelle Bolsonaro (PL), com a filha Laura Bolsonaro e com os advogados que o representam.