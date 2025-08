MG: Rossieli Soares toma posse da secretaria de Educação nesta quarta (6)

O ex-ministro da Educação Rossieli Soares assumiu a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) nesta quarta-feira (6/8). Em cerimônia de posse, ele afirmou o compromisso com a educação, ao lado do governador Romeu Zema (Novo), políticos e reitores de universidades públicas mineiras.

"Contem comigo e com a educação mineira para continuar construindo. Não existe rede municipal, não existe rede estadual. Existem as crianças mineiras que precisam de uma educação de qualidade, que todos aprendam em permanência dentro da escola. Então, contem com o Estado para continuarmos fazendo uma parceria e avançar", afirmou.

O secretário também agradeceu a presença de secretários e reitores e se disponibilizou a discutir questões relacionadas ao ensino superior. Ele afirmou que a formação de professores é essencial e que as instituições públicas do estado são fortes e têm potencial para liderar esse processo, que é um desafio encontrado na área.

Durante o discurso de posse, Zema ressaltou o papel da educação na sociedade e falou sobre a expectativa positiva de ter o novo secretário trabalhando na pasta. Para o governador, a educação pode ser a única forma de melhorar de vida. ele confia na continuidade dos projetos de governo, pois acredita que Rossieli deve assumir o compromisso que o chefe da pasta anterior, Igor de Alvarenga, deixou.

"Nada melhor do que a continuidade, o que muitas vezes no setor público do Brasil não acontece. Programa exclusivo, deixar a sua marca. Nós temos sido muito comedidos nisso. Precisamos melhorar o que sempre existiu. Temos conseguido melhoria nos índices, como temos conseguido, mas não é fácil, ainda mais em um estado como Minas Gerais", disse.

Durante a posse, Zema destacou a importância da educação e afirmou ter expectativas positivas com o novo secretário Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

Nascido no Rio Grande do Sul, Rossieli é o único nome da área da educação a comandar quatro pastas. Antes de assumir a SEE/MG, ele liderou as secretarias de Educação do Amazonas, São Paulo e Pará. Esta última, a mais recente, foi ocupada entre janeiro de 2023 e junho deste ano. Agora, em Minas Gerais, estado onde ele vê particularidades, Soares afirma que pretende atuar ao lado de outras autoridades para melhorar a educação pública de qualidade, desde a educação básica até o ensino superior.

Segundo o secretário, assumir a responsabilidade em Minas Gerais se conecta com outros momentos de sua trajetória, pois foi o primeiro estado em que ele conheceu práticas de políticas públicas. Além disso, Rossieli destaca o trabalho realizado pelas equipes da área no estado e programas que funcionaram nos últimos anos.

"Avançamos na alfabetização. Foi um grande crescimento este ano na alfabetização do estado de Minas Gerais. Esse é um passo importante para uma história ainda mais bonita, que eu tenho certeza que, junto de todas as redes municipais, nós podemos fazer", disse Soares.

Agenda do secretário

No mesmo dia da posse, Rossieli viaja para Mendoza, na Argentina, para participar do Fórum pela Educação. "O Fórum é uma referência muito grande no processo de alfabetização, com trocas de experiência. Minas Gerais cresceu muito, então temos muito o que mostrar, mas também receber de outros lugares. Então, vamos pegar algumas práticas [aprendidas no evento] para aplicar em Minas Gerais", diz.

Trajetória do Rossieli Soares

Rossieli Soares foi secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), onde atuou diretamente na política de reformulação do Novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro de 2017 e na Base Nacional Comum Curricular da educação infantil e ensino fundamental, homologada pelo Ministro da Educação em dezembro de 2017.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No final do mandato presidencial de Michel Temer (MDB), assumiu o cargo de ministro da Educação, desempenhando a função de abril de 2018 a dezembro do mesmo ano.

Foi secretário de Educação do Amazonas e Presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas de agosto de 2012 até maio de 2016. Também foi vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), entre 2015 e 2016. Em São Paulo, foi secretário de Estado da Educação entre janeiro de 2019 e abril de 2022.